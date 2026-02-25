La Seguridad Social lo hace oficial: los trabajadores canarios que se prejubilen tendrán estas penalizaciones en su pensión

Los trabajadores canarios que estén pensando en prejubilarse deben pensar bien su decisión, ya que pueden enfrentarse a coeficientes reductores que disminuirán bastante su pensión de jubilación. Desde este año, la Seguridad Social aplica nuevas penalizaciones en la jubilación anticipada, que varían en función de los meses de adelanto respecto a la edad legal. Por ello, es fundamental calcular cuánto se reducirá la cuantía final antes de dar este paso.

La decisión de dejar de trabajar antes de tiempo puede tener consecuencias económicas muy serias. El nuevo sistema de penalizaciones de la Seguridad Social es más duro y preciso para los trabajadores que optan por la prejubilación y la jubilación anticipada. Los recortes ya no son una estimación general, sino que se calculan mes a mes y se aplican de por vida.

Además, este año se han introducido novedades importantes que cambian la forma de calcular la pensión y que pueden beneficiar o perjudicar al trabajador, según cada caso concreto.

La edad legal de jubilación sube en 2026

El primer paso es saber cuándo un trabajador puede jubilarse sin penalización alguna. La Ley de las pensiones contempla una subida progresiva de la edad de jubilación con la que se quiere garantizar la sostenibilidad del sistema y que los futuros jubilados tengan asegurado que no pierden poder adquisitivo. En 2026, la edad ordinaria queda fijada en:

65 años: si se han cotizado 38 años y 3 meses o más .

si se han cotizado . 66 años y 10 meses: si no se alcanza ese periodo de cotización.

Cualquier retirada anterior a esas edades activa automáticamente los coeficientes reductores.

La jubilación anticipada voluntaria es el recorte más habitual

La jubilación anticipada voluntaria permite retirarse hasta 24 meses antes de la edad legal, pero conlleva una reducción permanente de la pensión. Las penalizaciones dependen de los años cotizados:

Menos de 38 años y 6 meses cotizados: Hasta 21% de recorte si se adelantan 24 meses

Hasta si se adelantan 24 meses Entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses: Penalización máxima cercana al 19%

Penalización máxima cercana al Entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses: Recorte máximo en torno al 17%

Recorte máximo en torno al 44 años y 6 meses o más cotizados: Aun así, la pérdida puede llegar al 13%

Desde la reforma, el cálculo es mensual, lo que significa que adelantar la jubilación incluso un solo mes puede reducir la pensión de forma apreciable.

Jubilación anticipada involuntaria: tiene menos castigo en la Seguridad Social

Cuando la salida del empleo se produce por causas ajenas al trabajador, como consecuencia de un despido objetivo, ERE o cierre empresarial, la ley permite adelantar la jubilación hasta 48 meses. Las penalizaciones son algo menores, pero siguen siendo importantes:

Adelanto de 4 años (48 meses): Entre 30% (máximo) y 24% (dos años antes) de recorte, según los años cotizados.

Entre de recorte, según los años cotizados. Adelanto de 1 mes: Penalización mínima, alrededor del 0,5%.

La clave es que el recorte no desaparece al cumplir la edad legal, sino que acompaña al pensionista toda la vida.

Las pensiones máximas tienen un gran problema este año

Uno de los cambios más polémicos del año afecta a quienes cotizan por bases altas, porque desde este año, el coeficiente reductor se aplica directamente sobre el tope máximo de pensión, no sobre la base reguladora. Esto podía provocar pérdidas de hasta 400 euros mensuales.

Tras las críticas, el Gobierno de España aprobó en febrero un periodo transitorio de 10 años, para suavizar el impacto y evitar un recorte brusco desde el primer momento.

La gran novedad de 2026 es el doble cálculo de la pensión

No todo son malas noticias. Desde este año, la Seguridad Social debe calcular la pensión de dos formas y aplicar automáticamente la más favorable:

Método clásico: Media de las cotizaciones de los últimos 25 años .

Media de las cotizaciones de los . Nuevo método: Se tienen en cuenta los últimos 29 años, se eliminan los dos peores y se calcula la media con los 27 mejores.

Este sistema beneficia especialmente a quienes han tenido lagunas de cotización o periodos de desempleo en la recta final de su carrera laboral.

Además, este año se han incluido novedades en cuanto a las jubilaciones anticipadas en algunos empleos. El Real Decreto 402/2025 contempla excepciones importantes:

Profesiones penosas, peligrosas o tóxicas .

. El tiempo de adelanto cuenta como cotizado .

. Posibilidad de jubilarse incluso desde los 52 años sin sufrir recortes.

La prejubilación puede parecer una solución fácil, pero también es una decisión de alto riesgo económico. Cada mes de anticipo reduce la pensión y lo hace para siempre.

Antes de dar el paso, los expertos recomiendan analizar con detalle los años cotizados, la modalidad de jubilación y los nuevos sistemas de cálculo para no perder mucho dinero.