Los trabajadores que cobren el SMI tendrán una retención de 43 euros al mes y tendrán que hacer la Declaración de la Renta si quieren que Hacienda se los devuelva

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tiene efectos fiscales inesperados. Aunque los beneficiarios del SMI no están obligados a tributar el IRPF, si tendrán que presentar la Declaración de la Renta. Hacienda aplica retenciones mensuales en determinadas situaciones, que podrían rondar los 43 euros al mes, pero se los devolverán si hacen esto.

El sueldo base de 2026 está fijado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas o 17.094 euros anuales, una cantidad que en términos anuales se quedan fuera de los topes que marca la Agencia Tributaria para estar obligado a tributar en la Declaración de la Renta, aunque deberán presentarla.

Lucía Feijoo Viera

Sin embargo, las empresas están obligadas a seguir las tablas generales de retenciones marcadas por Hacienda, que no se han ajustado a la exención final del SMI y tienen en cuenta factores como el tipo de contrato, la duración, el estado civil o si existen varias pagas.

Hacienda te devolverá las retenciones

Muchos trabajadores que cobran el SMI sufren la deducción de unos 43 euros, aunque a final de año no tengan que pagar impuestos. Para corregir este desajuste, Hacienda ha creado una deducción específica de hasta 591 euros en la Declaración de la Renta, aplicable a quienes tengan ingresos inferiores a 20.000 euros brutos anuales.

De este modo, a lo largo del año, el trabajador habrá soportado unas retenciones aproximadas de 520 euros, pero cuando presenta la declaración, se le aplica la deducción de 591 euros, que es superior a lo retenido, y Hacienda le devuelve todo el dinero. Esto está previsto en la normativa, pero no es inmediato.

Muchos expertos laborales critican que, aunque el dinero se recupere, no se cobra cuando más se necesita. Durante todo el año, el trabajador tiene menos liquidez en su nómina, lo que reduce su capacidad para afrontar gastos básicos como alquiler, suministros o alimentación.

Además, establece que quien cobra 17.094 euros de un solo pagador no está obligado a presentar la declaración de la renta, ya que el límite general está en 22.000 euros. Si esa persona no la hace, por desconocimiento o por pensar que no le toca, Hacienda no devuelve nada y se queda con las retenciones.

Por eso, aunque cobres el salario mínimo y esté exento de IRPF, te van a seguir reteniendo en la nómina, tu empresa actúa correctamente y la única forma de recuperar ese dinero es presentar la declaración de la renta, incluso cuando no exista obligación legal de hacerlo.