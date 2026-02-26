La Agencia Tributaria permite deducirse hasta 2.700 euros en la Declaración de la Renta 2026 a los canarios que tienen una casa propiedad si cumplen estos requisitos

Los canarios que estén pagando una hipoteca firmada antes de 2013 pueden aplicar una importante deducción en la Declaración de la Renta 2026. Con la campaña a punto de comenzar, es fundamental conocer esta ventaja fiscal, ya que permite desgravar tu vivienda habitual si se cumplen los requisitos establecidos por la normativa de Hacienda. Revisar estas deducciones con antelación puede suponer un ahorro significativo frente a la Agencia Tributaria.

La Agencia Tributaria mantiene en vigor una de las deducciones más conocidas del sistema fiscal español. Se trata de la deducción por inversión en vivienda habitual, un beneficio que permite a algunos propietarios recuperar hasta 2.700 euros en algunos casos. No todos los contribuyentes canarios se pueden beneficiar, ya que la reducción está reservada a quienes compraron su vivienda antes de 2013 y ya la aplicaban entonces.

¿En qué consiste esta deducción por inversión en vivienda habitual?

La deducción permite restar al IRPF un 15% de las cantidades pagadas por la hipoteca de la vivienda habitual. En ese cálculo se incluyen:

Capital amortizado.

Intereses del préstamo hipotecario.

Gastos vinculados obligatorios, como seguros exigidos por el banco (hogar o vida).

Pese a esto, Hacienda fija un límite máximo anual sobre el que aplicar ese 15%.

Cantidades máximas que se pueden desgravar

Los importes están definidos en la normativa del IRPF:

Base máxima deducible: 9.040 euros anuales por contribuyente.

9.040 euros anuales por contribuyente. Deducción máxima individual: El 15% de 9.040 euros equivale a 1.356 euros al año.

El 15% de 9.040 euros equivale a al año. Hipotecas con dos titulares: Si ambos hacen la declaración por separado, el ahorro puede duplicarse hasta 2.712 euros anuales.

El gran obstáculo de esta deducción es la fecha de compra de la vivienda. Solo pueden aplicarla quienes estén dentro del llamado régimen transitorio, que exige cumplir dos condiciones obligatorias:

Haber comprado la vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 .

. Haber aplicado esta deducción en la declaración de la Renta de 2012 o años anteriores.

Quienes compraron su casa a partir de esa fecha no tienen derecho a esta deducción estatal, aunque estén pagando una hipoteca alta. Esta deducción beneficia a los canarios que siguen amortizando préstamo y mantienen la vivienda como habitual.

Para los compradores jóvenes, este incentivo fiscal ya no existe, lo que refuerza la idea de que cada vez hay menos ventajas fiscales ligadas a la compra de vivienda.

La alternativa son las deducciones si la vivienda está en alquiler

La mejor opción para las personas que no tienen derecho a esta deducción es un beneficio fiscal para su hipoteca cuando la vivienda no es habitual y está alquilada. En ese caso, se producen varios supuestos:

Los ingresos del alquiler tributan como rendimientos del capital inmobiliario.

Hacienda permite deducir los intereses de la hipoteca (solo intereses, no capital).

(solo intereses, no capital). También pueden restarse otros gastos como comunidad, reparaciones o seguros.

No es una deducción directa como la de vivienda habitual, pero sí una forma de reducir la factura fiscal anual.

La deducción por inversión en vivienda habitual es una de las que más beneficiarios tiene en la Declaración de la Renta, aunque cada año afecta a menos contribuyentes, pero para quienes aún pueden aplicarla, sigue siendo un gran ahorro.