El Gobierno lo hace oficial: 'regala' 400 euros a los canarios nacidos en 2008 sin necesidad de cumplir requisitos para que se lo puedan gastar en estas compras

Los canarios que cumplan 18 años en 2026, es decir, los nacidos en 2008, podrán solicitar un año más el Bono Cultural Joven impulsado por el Ministerio de Cultura. Esta ayuda de 400 euros permite a los beneficiarios destinar el importe a productos y actividades culturales incluidas en el programa oficial del Gobierno, convirtiéndose en un apoyo relevante para fomentar el acceso de los jóvenes a la cultura.

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva edición del Bono Cultural Joven, un programa que ya ha beneficiado a más de 1,2 millones de jóvenes en España desde su puesta en marcha. La ayuda de 400 euros supone un respaldo económico para los canarios que acaban de cumplir la mayoría de edad, permitiéndoles acceder a actividades de ocio en una etapa en la que muchos aún no cuentan con ingresos propios estables.

Cada año, el Bono Cultural Joven registra muchas solicitudes, por lo que es fundamental estar atento a la fecha oficial de apertura del plazo para tramitarlo cuanto antes. Presentar la solicitud dentro del periodo establecido facilitará que el importe se conceda con mayor rapidez y que los beneficiarios dispongan de más tiempo para utilizarlo.

¿Qué es el Bono Cultural Joven?

Se trata de una ayuda directa de 400 euros destinada a jóvenes que cumplen 18 años. El objetivo es facilitar el acceso a la cultura justo en el momento de entrada en la edad adulta, fomentando el consumo cultural legal y apoyando al sector. El dinero no se ingresa en una cuenta bancaria, sino que se recibe a través de una tarjeta prepago, que puede ser física o virtual, y solo funciona en establecimientos y plataformas adheridas al programa.

¿Quién tiene derecho al Bono Cultural Joven?

Pueden solicitarlo quienes cumplan los siguientes requisitos:

Cumplir 18 años en el año de la convocatoria, este año los nacidos en 2008.

Tener nacionalidad española , residencia legal en España o ser solicitante de asilo, desplazado temporal o ex tutelado.

, residencia legal en España o ser solicitante de asilo, desplazado temporal o ex tutelado. Registrarse correctamente en la plataforma oficial del bono.

Cumplir estos requisitos no garantiza la concesión si se presenta la solicitud fuera de plazo o de forma incorrecta. Para poder solicitarlo te tendrás que esperar hasta junio, que es cuando abre la convocatoria todos los años. De momento, ya se ha avanzado que otro año más estará disponible para que los interesados vayan preparando ya la documentación necesaria que deben presentar.

¿Cómo se solicita el Bono Cultural Joven?

El primer paso es crear una cuenta en la web oficial del Bono Cultural Joven y verificarla a través del correo electrónico. Este email será clave para todas las gestiones, por lo que conviene guardarlo bien. A partir de ahí, existen dos formas de solicitarlo:

1. Solicitud personal

Se realiza exclusivamente online.

Es necesario identificarse con Cl@ve (registro básico o avanzado) o certificado digital .

(registro básico o avanzado) o . Si el solicitante ya ha cumplido 18 años, puede usar Cl@ve básica, incluso obtenida por videollamada.

Si aún no ha cumplido los 18 en el momento de la solicitud, necesitará Cl@ve avanzada, que se obtiene de forma presencial.

2. Solicitud mediante representante

Un adulto puede realizar el trámite en nombre del beneficiario.

El joven debe registrarse con su propio correo electrónico.

Es obligatorio adjuntar un formulario de representación firmado, en formato PDF.

¿En qué se pueden gastar los 400 euros?

El bono está dividido en tres bloques obligatorios:

200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales: Cine, teatro, conciertos, festivales, museos, exposiciones o espectáculos taurinos.

para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales: Cine, teatro, conciertos, festivales, museos, exposiciones o espectáculos taurinos. 100 euros para productos culturales en formato físico: Libros, cómics, discos, videojuegos, partituras, CD, DVD o Blu-ray.

para productos culturales en formato físico: Libros, cómics, discos, videojuegos, partituras, CD, DVD o Blu-ray. 100 euros para consumo digital: Suscripciones a plataformas de música, vídeo o lectura, ebooks, audiolibros, podcasts o prensa digital.

En la página web del Bono Cultural tienes un mapa interactivo donde se pueden consultar los establecimientos que se adhieren al programa.

A pesar de todas las ventajas, el Bono Cultural tiene limitaciones que debes saber:

Solo puede gastarse en empresas adheridas al programa .

. No se permiten compras online con envío a domicilio de productos físicos; deben recogerse en tienda.

de productos físicos; deben recogerse en tienda. Las suscripciones digitales están limitadas a un máximo de cuatro meses por plataforma .

. El uso indebido puede activar el bloqueo antifraude de la tarjeta, cuyo desbloqueo no es automático.

Aunque el plazo de solicitud para este año está cerrado actualmente, siempre conviene estar informado con antelación es clave para no quedarse fuera cuando se vuelva a abrir la próxima convocatoria, previsiblemente en junio