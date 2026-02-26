Hacienda lo hace oficial: la Agencia Tributaria devolverá hasta 8.800 euros a los canarios que tengan hijos y cumplan estos requisitos

Hacienda permite a las familias canarias deducirse hasta 8.800 euros en la Declaración de la Renta, una de las ventajas fiscales más relevantes para los padres este año. Esta ayuda anual puede solicitarse siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa. Además, como explica el experto legal Andrés Millán, es posible reclamar las cantidades correspondientes a los últimos cuatro ejercicios no prescritos, lo que puede elevar el importe total hasta esa cifra.

Para poder acceder a esta cuantía deben cumplirse varios requisitos y combinar dos beneficios fiscales del IRPF: la deducción por maternidad y el complemento por gastos de guardería. Juntas suponen hasta 2.200 euros anuales por hijo menor de tres años (1.200 euros de deducción por maternidad más 1.000 euros adicionales por guardería). Además, si no se aplicaron en su momento, es posible solicitar la devolución de los últimos cuatro años a los que aún se tiene derecho, haciendo que esta deducción sea un importante alivio económico para las familias.

Hacienda tiene ayudas y deducciones que ya se pueden pedir este año

En 2026, las familias pueden solicitar estas dos ayudas ya mencionadas:

Deducción por maternidad: Hasta 1.200 euros anuales por cada hijo menor de 3 años, lo que equivale a 100 euros al mes .

Hasta 1.200 euros anuales por cada hijo menor de 3 años, lo que equivale a . Incremento por gastos de guardería: Hasta 1.000 euros adicionales al año si el menor acude a una guardería o centro infantil autorizado.

En total, el máximo anual por hijo es de 2.200 euros.

Como la ley permite corregir las declaraciones de los últimos cuatro años, el cálculo teórico sería:

2.200 € x 4 años = 8.800 euros.

Los interesados en la deducción deben tener en cuenta que este importe solo se alcanza en situaciones concretas, ya que un menor solo genera derecho a la deducción durante sus tres primeros años de vida. Para llegar al máximo en cuatro ejercicios suele ser necesario tener dos hijos cuyos periodos se solapen.

¿A quién va dirigida esta deducción?

Está pensada principalmente para madres trabajadoras, aunque existen excepciones. Pueden beneficiarse: las madres con carácter general, y los padres o tutores legales. En estos casos se tienen que cumplir estos requisitos:

Tiene la custodia exclusiva .

. La madre ha fallecido.

Se trata de una pareja de dos progenitores del mismo sexo.

Además, el menor debe convivir con el contribuyente que presenta la Declaración de la Renta y depender económicamente de él.

Requisitos para aplicar los 1.200 euros por maternidad

Para acceder a la primera parte de la deducción es necesario cumplir alguno de estos requisitos laborales:

Estar dada de alta en la Seguridad Social o mutualidad , como trabajadora por cuenta ajena o autónoma.

, como trabajadora por cuenta ajena o autónoma. Estar cobrando una prestación o subsidio por desempleo .

. Haber cotizado al menos 30 días en el momento del nacimiento o adopción (criterio más flexible desde 2023).

Requisitos para sumar los 1.000 euros del cheque guardería

El incremento por gastos de guardería exige estas condiciones:

El centro debe ser una guardería o centro de educación infantil autorizado por la comunidad autónoma.

por la comunidad autónoma. Solo cuentan estos conceptos:: matrícula, preinscripción, asistencia y comedor.

Se computan meses completos de asistencia.

de asistencia. No se pueden deducir importes pagados con cheques o tickets guardería de la empresa.

de la empresa. El centro debe haber presentado el modelo 233, informando a Hacienda de los gastos del menor.

Así se aplica la deducción en la Renta de 2026

Para poder beneficiarte de esta gran ayuda destinada a las familias, debes seguir estos pasos. Primero, en la Renta de este año, tienes que incluir tanto la deducción por maternidad como el incremento por gastos de guardería. Si marcas estas casillas, la Agencia Tributaria comprobará que cumples las condiciones y te hará la devolución este año.

Para reclamar los años anteriores, si no aplicaste estas deducciones en su momento, puedes solicitar una rectificación de autoliquidación de las rentas no prescritas: 2021, 2022, 2023 y 2024. Para hacerlo tienes que seguir estos pasos:

Acceder a la sede electrónica con Cl@ve, certificado digital o DNIe .

. Seleccionar el ejercicio a modificar.

Marcar la opción de rectificación .

. Rellenar las casillas de maternidad y guardería.

Presentar la solicitud y facilitar un IBAN para el ingreso.

Ten en cuenta que solo pueden reclamarse los cuatro últimos ejercicios no prescritos, por lo que este año, tendrás que solicitar la Renta de 2021, que prescribe el 30 de junio de 2026.

Hacienda puede tardar varios meses en resolver, pero abonará intereses de demora si procede la devolución. Para muchas familias, revisar estas deducciones olvidadas puede marcar la diferencia en la próxima declaración de la renta. Esto supone un gran ahorro este año, así que no lo dejes pasar.