Un juez confirma que puedes faltar al trabajo si tu mascota tiene un problema y tienes que ir al veterinario en Canarias

Para muchas personas, las mascotas son un miembro más de la familia, y su bienestar es una prioridad. Sin embargo, hasta ahora los trabajadores no contaban con un permiso específico para ausentarse del trabajo cuando su animal doméstico enfermaba y necesitaba atención veterinaria. Esta situación podría empezar a cambiar después de que un juez de Barcelona haya dado la razón a una empleada, abriendo la puerta a reconocer un posible permiso laboral por enfermedad de mascota en determinados supuestos.

La sentencia STIS 2/2026 ha sentado jurisprudencia para entender casos similares que se producen cada vez con más frecuencia. El juez responsable del caso fue muy claro en su resolución, porque dictaminaba que, "no puede concebirse como una ausencia por capricho de la trabajadora, sino que la misma descansa en razones sobrevenidas, imprevisibles, humanitarias y éticas, pues resultaría inmoral que el animal hubiera tenido que prolongar la agonía hasta que la trabajadora terminase su jornada más allá de las 16:00 horas para que volviera a su domicilio, llevara la perra hasta la clínica veterinaria y se procediera a eutanasiarla".

La sentencia no crea un permiso, pero reconoce un derecho que se llevaba años pidiendo

El fallo declara improcedente el despido de esta trabajadora que se ausentó de su puesto por una urgencia veterinaria grave de su perro y concluye que la empresa no puede sancionar ni despedir cuando la ausencia responde a una causa imprevisible, inevitable y humanitaria. Pese a esta gran decisión, la sentencia no crea un permiso retribuido, pero sí reconoce la ausencia como justificada, abriendo la puerta a un nuevo marco de protección laboral.

OCU

El juzgado aplica la teoría gradualista a este caso, que obliga a valorar proporcionalidad, gravedad y culpabilidad caso por caso de las cuatro ausencias que expone la empresa. El tribunal entiende que no concurre la gravedad suficiente para la sanción máxima, ya que el animal estaba muy grave en casa.

El juez considera probado que la situación fue:

Sobrevenida e imprevisible .

. Inevitable , al existir riesgo inmediato para el animal.

, al existir riesgo inmediato para el animal. Humanitaria y ética, para evitar sufrimiento innecesario.

El fallo cita la Ley 7/2023 de protección de los derechos y bienestar de los animales, incidiendo en la dignidad del animal y el deber de evitar sufrimiento y concluye que no puede calificarse como ausencia injustificada.

La ausencia justificada no es permiso retribuido

Ignacio de la Calzada, Nacho Un Tío Legal, ha compartido la resolución en sus perfiles y ha explicado a los propietarios de una mascota el beneficio que supone este paso. Las personas a las que les ocurra esto deben saber que:

El día se cobra íntegramente.

La empresa no puede sancionar ni adoptar medidas disciplinarias.

ni adoptar medidas disciplinarias. Las horas pueden descontarse o recuperarse, según convenio.

Esta sentencia, aunque no reconoce un permiso retribuido por causas veterinarias, sí blinda al trabajador frente a sanciones cuando la urgencia esté acreditada.

Además, la trabajadora que fue despedida de manera improcedente tuvo que ser readmitida y cobró una indemnización de 4.116,42 euros.

El abogado especializado en derecho laboral recomienda que para protegerse ante situaciones similares, debes:

Comunicar la urgencia a la empresa lo antes posible.

a la empresa lo antes posible. Aportar justificante veterinario detallado.

detallado. Revisar el convenio colectivo aplicable (recuperación o descuento de horas).

aplicable (recuperación o descuento de horas). Conservar pruebas y comunicaciones.

Noticias relacionadas

En un contexto de creciente sensibilidad hacia el bienestar animal que se está produciendo ahora, la sentencia abre la puerta a considerar las urgencias veterinarias graves como causas legítimas de ausencia.