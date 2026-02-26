¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy jueves?

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,925€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la Gasolina 95 está a 0,945€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, estación CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35. Allí tiene un precio de 0,925€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde el precio del Gasóleo A es de 0,945€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, jueves 26 de febrero, con Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,169€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Moya, isla de Gran Canaria, en Calle Padre Claret 27. Allí, la estación CANARY GREEN CORNER, SL tiene la Gasolina 98 a 1,176€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

Gran Canaria tiene hoy, jueves 26 de febrero, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 0,925€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Las Palmas de Gran Canaria, PLENERGY, en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde el litro está a 0,945€.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 tiene un precio de 0,925€ el litro.

La estación de H2EXAGON ESCALERITAS en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,169€ el litro. Otra opción está en Moya, Calle Padre Claret 27, en la estación CANARY GREEN CORNER, SL a 1,176€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

La estación MARINA RUBICON de CALLE BERRUGO EL, 2 en el municipio de Yaiza es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,099€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 del municipio de Arrecife a 1,119€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,249€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación COMBUSTIBLES CANARIOS en Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150 de Yaiza a 1,259€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,109€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,109€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy jueves 26 de febrero, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,079€ el litro. La otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, a 1,145€ el litro en la estación PCAN GIL.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, a la gasolinera PCAN GIL, donde el litro está a 1,245€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20, en la MERCASOSA, que está a 1,250€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 0,999€ el litro. La segunda mejor opción está en Puerto del Rosario, a 1,105€ el litro en PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este jueves 26 de febrero está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 0,925€ el litro de diésel en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY a 0,945€ el litro de Gasóleo A en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,169€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 a 1,180€ el litro.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a 0,925€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PLENERGY a 0,945€ el litro en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,994€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 0,994€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 26 de febrero, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 0,994€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,994€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,196€ el litro, en Calle Alegría 2.

Visita nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compruebe los precios de los carburantes en cada estación de servicio de las Islas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [26/02/2026 8:07:14]