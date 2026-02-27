Binter refuerza su apuesta por Madeira y Azores con más vuelos y un 7% más de asientos este verano
La aerolínea amplía frecuencias desde Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura y adelanta a junio su conexión con Ponta Delgada
La conectividad aérea entre Canarias y el archipiélago portugués de Madeira y Azores dará un salto cualitativo este verano. Binter incrementará un 7% su oferta de asientos entre Canarias y Madeira durante julio y agosto, en comparación con el mismo periodo del año anterior, reforzando así los lazos turísticos y económicos entre ambos territorios atlánticos.
El anuncio se realizó en el marco de la Bolsa de Turismo de Lisboa 2026, uno de los principales escaparates internacionales del sector, donde la aerolínea detalló su programa estival 2026 con novedades en rutas directas, más frecuencias semanales y mejoras operativas pensadas para facilitar los desplazamientos.
La estrategia de crecimiento no solo se centra en Madeira. La compañía también adelantará al mes de junio la conexión directa entre Tenerife Norte y Ponta Delgada, en Azores, consolidando su posicionamiento como puente aéreo entre los archipiélagos macaronésicos.
Más vuelos directos entre Canarias y Madeira en verano
Durante los meses de julio y hasta mediados de septiembre, Binter volverá a operar su programa de rutas estivales directas entre varias islas canarias y el Aeropuerto Internacional Cristiano Ronaldo, en Funchal, principal puerta de entrada a Madeira.
Lanzarote-Madeira: dos frecuencias semanales
El Aeropuerto de Lanzarote contará este verano con dos conexiones directas semanales con Madeira, una de ellas como refuerzo añadido este año.
- Martes
- Salida desde Lanzarote: 13:00 h
- Llegada a Madeira: 14:45 h
- Regreso desde Madeira: 10:40 h
- Llegada a Lanzarote: 12:15 h
- Sábados
- Salida desde Lanzarote: 17:50 h
- Llegada a Madeira: 19:35 h
- Regreso desde Madeira: 15:30 h
- Llegada a Lanzarote: 17:05 h
Esta ampliación refuerza el papel de la isla conejera como punto de conexión internacional directa en temporada alta.
Fuerteventura-Madeira: conexión semanal directa
Fuerteventura estará enlazada con Madeira todos los sábados:
- Salida desde Fuerteventura: 12:30 h
- Llegada a Madeira: 14:15 h
- Regreso desde Madeira: 10:00 h
- Llegada a Fuerteventura: 11:45 h
Esta ruta facilita el acceso directo desde la isla majorera al mercado turístico portugués, especialmente atractivo en temporada estival.
Tenerife Sur-Madeira: vuelos lunes y miércoles
El Aeropuerto Tenerife Sur operará dos vuelos semanales directos, los lunes y miércoles:
- Salida desde Tenerife Sur: 13:10 h
- Llegada a Madeira: 15:00 h
- Regreso desde Madeira: 10:45 h
- Llegada a Tenerife Sur: 12:25 h
Con estas frecuencias, Tenerife refuerza su conectividad con el archipiélago madeirense, ofreciendo alternativas tanto para el turismo vacacional como para desplazamientos profesionales.
