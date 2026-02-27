El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: los trabajadores canarios no tendrán ningún día festivo en marzo

Los trabajadores canarios no tendrán festivos en marzo si no piden días de vacaciones, ya que, según el calendario laboral recogido en el Estatuto de los Trabajadores y aprobado por el Gobierno de Canarias, este mes no incluye ninguna festividad nacional, autonómica, insular ni local, salvo en dos municipios concretos. Así, habrá que esperar hasta abril para disfrutar del esperado puente de Semana Santa.

Tras el Martes de Carnaval (17 de febrero), festivo local en 46 municipios del archipiélago, y el Día de la Virgen de Candelaria (2 de febrero), jornada no laborable en la isla de Tenerife, los trabajadores canarios afrontan ahora un mes completo sin festivos en el calendario.

En febrero, los empleados de las islas pudieron disfrutar de varias jornadas libres gracias a estas celebraciones, algo que no se repetirá en marzo, pero que sí se volverá a dar en la primera semana de abril.

¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre las vacaciones?

El artículo 37 del documento que regula los derechos y deberes de las personas trabajadores establece que "las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales".

Siguiendo esta regla nacional, el Gobierno de Canarias ha decidido crear este calendario laboral para 2026.

Festivos Nacionales y Autonómicos (9+2 días)

El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias fijan 11 días que se celebran en todo el archipiélago por igual. En este caso están estos días libres:

Nacionales: Año Nuevo (1 de enero), Epifanía del Señor (6 de enero), Viernes Santo, Asunción de la Virgen (15 de agosto), Fiesta Nacional (12 de octubre), Todos los Santos (1 de noviembre, aunque este año se traslada al lunes 2 de noviembre), Día de la Constitución (6 de diciembre), Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre).

Autonómicos: Aquí siempre se incluye el Día de Canarias (30 de mayo) y este año el Jueves Santo (2 de abril).

Festivo Insular (1 día)

Para llegar a los días estipulados por la comunidad, el Gobierno de Canarias delega un día festivo específico para cada isla, que suele coincidir con la festividad de su patrona. En Canarias, sumarás a los anteriores el día que corresponda a tu isla:

Tenerife: Festividad de la Virgen de Candelaria (2 de febrero).

Festividad de la Virgen de Candelaria (2 de febrero). Gran Canaria: Festividad de Nuestra Señora del Pino (8 de septiembre).

Festividad de Nuestra Señora del Pino (8 de septiembre). Lanzarote y La Graciosa: Festividad de Nuestra Señora de los Dolores (15 de septiembre).

Festividad de Nuestra Señora de los Dolores (15 de septiembre). Fuerteventura: Festividad de Nuestra Señora de la Peña (tercer viernes de septiembre).

Festividad de Nuestra Señora de la Peña (tercer viernes de septiembre). La Palma: Festividad de San Miguel Arcángel (29 de septiembre) o Nuestra Señora de las Nieves (5 de agosto).

Festividad de San Miguel Arcángel (29 de septiembre) o Nuestra Señora de las Nieves (5 de agosto). La Gomera: Festividad de Nuestra Señora de Guadalupe (lunes siguiente al primer sábado de octubre).

Festividad de Nuestra Señora de Guadalupe (lunes siguiente al primer sábado de octubre). El Hierro: Festividad de la Bajada de la Virgen de los Reyes (24 de septiembre).

Festivos Locales (1 día)

Finalmente, cada Ayuntamiento tiene el derecho a elegir 2 días festivos propios, pero en canarias es 1 ya que el otro lo elige el cabildo. Normalmente coinciden con el patrón o patrona del pueblo, o con sus carnavales locales).

Marzo no tendrá festivos en Canarias

El calendario laboral de Canarias no incluye ningún festivo en marzo. Por ejemplo, el Día de San José (19 de marzo), que sí es festivo en varias comunidades autónomas, no se celebra como jornada no laborable en el archipiélago. En 2026, esta festividad es oficial en la Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y el País Vasco, entre otras. Por ello, los trabajadores canarios deberán esperar hasta abril para disfrutar del próximo festivo en el calendario.

Festivos en Canarias durante 2026 / Consejería de Turismo y Empleo

Los únicos dos pueblos que tienen festivo local en marzo

Solo dos de los 88 ayuntamientos de Canarias han fijado uno de sus festivos locales en marzo. Se trata de Santa María de Guía (Gran Canaria) y Breña Baja (La Palma), donde el 19 de marzo, festividad de San José y Día del Padre, figura como jornada libre en el calendario municipal.

Abril arrancará con un gran puente

Aunque marzo no incluye festivos en el calendario laboral canario, abril arrancará con un puente de cuatro días gracias a la Semana Santa.

El Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) coinciden en la primera semana del mes, lo que permitirá a muchos trabajadores disfrutar de un descanso prolongado arrastrándolo hasta el fin de semana. Además, varios ayuntamientos han fijado festivos locales adicionales que ampliarán los días libres en determinados municipios:

Gran Canaria

Mogán: lunes 6 de abril (San Antonio). Esto generará un “acueducto” de cinco días seguidos tras Semana Santa.

Tenerife

Vilaflor de Chasna: viernes 24 de abril (Santo Hermano Pedro).

Icod de los Vinos: sábado 25 de abril (San Marcos Evangelista).

Tegueste: sábado 25 de abril (San Marcos Evangelista).

La Gomera

Agulo: lunes 27 de abril (San Marcos Evangelista, trasladado al lunes).

Este sistema garantiza 13 días no laborables al año, pero su distribución puede provocar meses completamente laborales, como ocurre en marzo de 2026.

Para la mayoría de los trabajadores del archipiélago, el próximo respiro llegará en abril con la Semana Santa. Hasta entonces, salvo que vivas en Santa María de Guía o Breña Baja, tocará esperar sin festivos en el calendario laboral.