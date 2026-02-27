Un juez lo hace oficial: estos propietarios canarios no perderán su casa en estos casos

Los propietarios canarios podrían ver cambios en la aplicación de las moratorias de desahucio prorrogadas desde 2020, después de que varios jueces hayan cuestionado su encaje legal en determinados casos. Además, la normativa del llamado escudo social ya establece diferencias entre pequeños propietarios, los que tienen una o dos viviendas, y los grandes tenedores, lo que puede influir en cómo se aplican estas suspensiones.

Un juez de Palencia ha dado un revés al escudo antidesahucios. La suspensión extraordinaria de lanzamientos para inquilinos vulnerables, vigente desde 2020, empieza a encontrar freno en los tribunales. Aparte, el Congreso de los Diputados también ha votado en contra de la aprobación del escudo social.

Lucía Feijoo Viera

Muchos juzgados están rechazando nuevas prórrogas automáticas al considerar que no pueden convertirse en indefinidas y que, en determinados casos, vulneran el derecho de propiedad.

Los propietarios canarios están más seguros

Esta decisión supone un alivio para propietarios e inversores inmobiliarios, porque desde ahora, podrán recuperar su casa siempre que cumplan con estos requisitos establecidos en el Real Decreto Ley.

¿Qué era el escudo social antidesahucios?

El escudo social nació en 2020 como respuesta a la crisis económica derivada de la pandemia. En materia de vivienda establecía principalmente:

Suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Obligación reforzada para los grandes tenedores (propietarios con múltiples inmuebles) de paralizar procedimientos.

(propietarios con múltiples inmuebles) de paralizar procedimientos. Protección diferenciada para pequeños propietarios.

Prohibición de cortar suministros básicos como agua, luz o gas.

Con el paso de los años, la medida fue prorrogándose de forma sucesiva.

Sin embargo, antes de a las Cortes la última extensión se tuvieron que hacer modificaciones. En este caso, se introdujeron novedades:

Si el propietario tenía 1 o 2 inmuebles , podía continuar con el procedimiento.

, podía continuar con el procedimiento. Si era considerado gran tenedor (3 o más viviendas), debía paralizar el lanzamiento en caso de vulnerabilidad acreditada.

Ahora, las resoluciones judiciales van un paso más allá al cuestionar que esas prórrogas puedan extenderse sin límite temporal.

El fin de la moratoria podría estar cerca

Según argumentan los expertos, las suspensiones extraordinarias no pueden perpetuarse en el tiempo, ya que las medidas nacieron como respuesta excepcional. También, la protección ordinaria ya está recogida en la legislación vigente y la prolongación indefinida puede afectar al derecho constitucional de propiedad.

En varios autos se han rechazado nuevas suspensiones tras años de aplazamientos sin que exista una alternativa real para el propietario.

Gracias a las decisiones en los tribunales, los pequeños propietarios pueden recuperar la posesión de su vivienda si cumplen los requisitos legales, y los grandes tenedores podrían ver limitada la aplicación automática de suspensiones.

Los jueces analizan caso por caso, en lugar de aplicar prórrogas generales. De este modo, los arrendadores que llevan años sin poder disponer de su inmueble, podrán recuperarlo cuando un juez lo estime oportuno.