Gigantes audiovisuales
Netflix se retira de la batalla por la compra de Warner tras la nueva oferta de Paramount
EFE
Los Ángeles
- Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
- Un diseñador y un patrocinador denuncian irregularidades en la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
- Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
- El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
- Los canarios que viajen al Reino Unido desde pasado mañana deberán presentar este nuevo documento obligatorio en la frontera británica
- Caos y colas kilométricas tras un accidente de tráfico en la GC-1 dirección norte en Las Palmas
- Hacienda lo hace oficial: la Agencia Tributaria permite deducirte hasta 1.350 euros en la Declaración de la Renta con este seguro que tienen miles de contribuyentes canarios
- Los Simpson desembarcan en Las Palmas de Gran Canaria: “La isla parece una rosquilla gigante”