La Seguridad Social corregirá este gran error que afecta a todos los trabajadores canarios que se quieren jubilar y perdían 400 euros

La Seguridad Social ha introducido cambios para corregir uno de los principales inconvenientes de la jubilación anticipada voluntaria. Hasta ahora, los coeficientes reductores aplicados al adelantar la edad de retiro podían suponer una disminución significativa de la pensión. Con la nueva regulación, se revisan estos ajustes para suavizar su impacto en determinados supuestos y hacer más flexible el acceso a la jubilación anticipada.

Esta rectificación aplica a los trabajadores con derecho a pensión máxima, ya que se han detectado que se estaban aplicando recortes más altos de lo previsto. El error llegó a suponer pérdidas de hasta 400 euros al mes los nuevos jubilados.

Lucía Feijoo Viera

Todo es consecuencia de la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno y pactada con los sindicatos.

¿Qué son los coeficientes reductores?

Los coeficientes reductores son porcentajes de penalización que se aplican a la pensión cuando un trabajador decide jubilarse antes de la edad ordinaria. Cuanto antes te jubiles y menos años hayas cotizado, mayor será el recorte. Desde la reforma de 2021, estos recortes tienen varias características:

Se calculan por cada mes de adelanto (antes eran por trimestres).

(antes eran por trimestres). Varían según los años totales cotizados .

. En la jubilación anticipada voluntaria, permiten adelantar hasta 24 meses.

¿Cuánto dinero pueden quitarte?

Todos los trabajadores que deciden optar por esto sufren pérdidas en su pensión de jubilación. Actualmente, los recortes máximos actuales son:

24 meses de adelanto (2 años) :

: 21% si has cotizado menos de 38,5 años.

19% entre 38,5 y 41,5 años.

17% entre 41,5 y 44,5 años.

13% si has cotizado más de 44,5 años.

12 meses de adelanto (1 año) : Entre el 5,5% y el 4,75%, según los años cotizados.

: Entre el 5,5% y el 4,75%, según los años cotizados. 1 mes de adelanto: Entre el 3,26% y el 2,81%.

El problema afectó a un grupo muy concreto, los trabajadores con salarios altos que tenían derecho a la pensión máxima y que se jubilaban anticipadamente.

Antes de la reforma, el recorte se aplicaba sobre la base reguladora, que la media de las cotizaciones. Como en estos casos era muy elevada, la pensión final seguía topada por el máximo legal y apenas se notaba la penalización real. La reforma de 2021 cambió eso e introdujo estas novedades:

Para quienes tienen derecho a la pensión máxima , el recorte pasa a aplicarse directamente sobre el importe máximo de la pensión , no sobre la base reguladora.

, el recorte pasa a aplicarse , no sobre la base reguladora. Para evitar un golpe brusco, se pactó un periodo transitorio de 10 años (2024–2033), aumentando los recortes de forma progresiva.

La Seguridad Social quitó más dinero del que debía

Debido a una interpretación de la norma y al fuerte aumento de las pensiones por la inflación, la Seguridad Social comenzó a aplicar directamente los recortes máximos previstos para 2033, ignorando el periodo progresivo.

Eso perjudicó a muchas personas, porque los trabajadores a los que les correspondía un recorte transitorio del 9,1%, se les aplicó un 21%. Además, en algunos casos, la penalización pasó del 3% al 5,5%. Todo esto tuvo un impacto económico llegó a alcanzar hasta 400 euros menos al mes.

Tras las quejas de afectados y sindicatos, la Seguridad Social reconoció que la aplicación había desvirtuado el espíritu del acuerdo. Desde que se ha corregido este fallo, ya no se aplican los coeficientes máximos de 2033, y se recupera el calendario progresivo pactado. La Administración pide que se revisen los expedientes de quienes se jubilaron desde el 1 de enero, para que se ajusten las cuantías y, si corresponde, devolver las cantidades recortadas de más.

¿A quién afecta esta corrección de la Seguridad Social?

No todos los trabajadores y jubilados tienen derecho a esta devolución. El error de la Seguridad Social afecta a:

Personas que se han jubilado de forma anticipada. Jubilados con derecho a la pensión máxima del sistema. Trabajadores iniciaron su jubilación recientemente y pudieron verse afectados por la aplicación incorrecta.

Quedan fuera de esta corrección masiva las jubilaciones ordinarias, las pensiones medias o bajas que no alcanzan el tope máximo y las personas que no se han jubilado anticipadamente.

El sistema penaliza de forma especialmente dura los primeros meses de adelanto. Por ejemplo, pasar de adelantar 23 meses a 24 puede suponer un salto notable en el porcentaje aplicado. En pensiones máximas, un error de unos pocos puntos porcentuales puede traducirse en miles de euros perdidos a lo largo de la jubilación.

Con esta rectificación, la Seguridad Social vuelve al esquema pactado: un endurecimiento gradual hasta 2033, evitando que los trabajadores con derecho a pensión máxima sufran un recorte anticipado que no estaba previsto para este año.