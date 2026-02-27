La Seguridad Social lo hace oficial: estas son las 11 nuevas enfermedades que dan derecho a la jubilación anticipada por razón de discapacidad
El Gobierno ha aprobado estas patologías que se suman a las que ya existían, lo que permitirá anticipar la edad de jubilación hasta los 56 años
Los trabajadores canarios que padezcan alguna de las 11 enfermedades incluidas en el nuevo listado podrán acceder a la jubilación anticipada con condiciones más favorables. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado la ampliación del número de patologías reconocidas, con el objetivo de "hacer justicia con miles de personas que sufren enfermedades graves que condicionan su día a día y requieren una protección especial".
La jubilación anticipada por discapacidad del 45 % o superior da un paso histórico en España. La incorporación de estas 11 nuevas patologías al listado que permite adelantar la edad de retiro hasta los 56 años sin reducción en la cuantía de la pensión.
La medida beneficiará a unos 50.000 trabajadores y supone una ampliación del Anexo del Real Decreto 1851/2009, que desarrolla la Ley General de la Seguridad Social.
Las 11 nuevas enfermedades incluidas por la Seguridad Social
Con esta actualización, el listado oficial pasa de 21 a 32 patologías. Las nuevas incorporaciones son:
- Espina bífida
- Amiloidosis por transtiretina variante
- Párkinson
- Distrofia miotónica tipo 1 (Steinert)
- Enfermedad de Huntington
- Enfermedad renal crónica estadio 5
- Esclerosis sistémica
- Lesión medular
- Degeneración corticobasal
- Atrofia multisistémica
- Parálisis supranuclear progresiva
Estas enfermedades graves han sido consideradas generadoras de una discapacidad con impacto severo en la esperanza de vida o en la capacidad funcional.
Las enfermedades que ya daban derecho a jubilarse
Antes de esta ampliación, el listado oficial incluía 21 patologías agrupadas en varias categorías:
1. Anomalías genéticas
- Síndrome de Down
- Síndrome de Prader Willi
- Síndrome X frágil
- Osteogénesis imperfecta
- Acondroplasia
- Fibrosis quística
- Enfermedad de Wilson
2. Enfermedades neurológicas
- Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
- Esclerosis múltiple
- Leucodistrofias
- Síndrome de Tourette
- Lesión medular traumática
3. Enfermedades mentales
- Esquizofrenia
- Trastorno bipolar
4. Daño cerebral adquirido
- Traumatismo craneoencefálico
- Secuelas de tumores del sistema nervioso central
- Secuelas de infecciones o intoxicaciones
5. Otras condiciones
- Discapacidad intelectual
- Parálisis cerebral
- Trastornos del espectro autista (TEA)
- Anomalías congénitas secundarias a la talidomida
- Secuelas de la polio o síndrome postpolio
Para acceder a esta jubilación anticipada sin penalización económica es necesario:
- Estar en alta o situación asimilada al alta en la fecha de jubilación.
- Haber cotizado al menos 15 años en total.
- Que dentro de esos 15 años, al menos 5 años se hayan trabajado con la discapacidad reconocida del 45 % o superior vinculada a una de las patologías del listado.
Los afectados por estas enfermedades deben saber que el tiempo en que se reduce la edad de jubilación se computa como cotizado, por lo que no afecta al cálculo del porcentaje sobre la base reguladora. Es decir, no hay recorte en la pensión.
Además, en los casos de discapacidad igual o superior al 65 %, la norma es aún más favorable, porque no es necesario que la enfermedad esté incluida en el listado. En estos casos se aplican coeficientes reductores por cada año trabajado con ese grado y se puede llegar a la jubilación desde los 52 años.
La modificación definitiva del real decreto permitirá que los trabajadores afectados soliciten la jubilación anticipada en cuanto entre en vigor la actualización normativa.
La ampliación coincide con la semana del Día Mundial de las Enfermedades Raras y supone un avance relevante en la protección social. Hasta ahora, muchas personas con patologías degenerativas graves no podían acogerse a esta modalidad de jubilación anticipada sin penalización.
