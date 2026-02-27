Una treintena de hoteles se suma a la IA con ‘Smart Data Canarias’

Los primeros 30 establecimientos hoteleros del Archipiélago ya se han incorporado al despliegue del proyecto Smart Data Canarias, una herramienta tecnológica innovadora presentada el pasado mes de julio en Fuerteventura. La iniciativa permite analizar en tiempo real indicadores clave de sostenibilidad y competitividad del sector alojativo, con el objetivo de convertir a Canarias en un referente en el uso de datos para la toma de decisiones estratégicas. Impulsado por las patronales turísticas Asofuer, Ashotel, FEHT y FTL, el proyecto dio a conocer ayer en Marina Innova Hub -situado en Arrecife- un avance de los primeros resultados obtenidos.

La iniciativa impulsa un sistema avanzado de inteligencia turística sustentado en la recopilación, organización y análisis de datos operativos, ambientales y de comportamiento del cliente. Esta herramienta permite optimizar procesos, minimizar impactos y favorecer una toma de decisiones más eficaz, basada en evidencias objetivas y en información en tiempo real.

En este escenario, este panel facilita a las patronales y a los establecimientos adheridos el seguimiento en tiempo real de indicadores como la ocupación, la eficiencia energética o la implantación de prácticas sostenibles. A diferencia de muchas plataformas comerciales externas -cuyo acceso y uso de los datos suele estar supeditado a intereses de mercado-, esta herramienta ha sido concebida desde y para el propio sector turístico canario, con la información bajo la custodia y gestión directa de las asociaciones patronales.

Al acto de presentación asistieron representantes de las entidades promotoras que integran la red Smart Data Canarias -la presidenta de FTL, Susana Pérez; el presidente de Ashotel, Jorge Marichal; el asesor de Asofuer, Juan Cabrera y el miembro de la Junta Directiva de la FEHT), Carmelo León- que participaron en la bienvenida durante la presentación de los primeros resultados, acompañados por el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria.

En este contexto, Pérez destacó que «los resultados de este proyecto demuestran que el sector turístico del Archipiélago está preparado para trabajar con una cultura del dato sólida y compartida; el sector turístico cuenta hoy con una plataforma inteligencia turística con información precisa, integrada y necesaria para anticiparnos a la demanda, optimizar recursos y mejorar la experiencia del visitante».

Disponer de esta herramienta, añadió Pérez, «permite planificar mejor, reducir incertidumbre y avanzar hacia un modelo más eficiente, competitivo y sostenible». Por su parte, Marichal subrayó que «el dato debe convertirse en un activo estratégico al servicio de las empresas», postura con la que coincidió Carmelo León, quien afirmó que «este es un proyecto de vanguardia».

El proyecto representa, además, un salto cualitativo para el sector turístico de Canarias. Así lo señaló el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, quien puso de relieve la importancia de avanzar hacia una gestión basada en la calidad del dato: «Es precisamente una de las líneas de trabajo prioritarias de la Consejería de Turismo, que nos permitirá tomar mejores decisiones».

La jornada contó también con la participación de responsables técnicos del proyecto. Entre los especialistas destacó José Carlos González, jefe del Servicio TIC de la Universidad de La Laguna (ULL) y miembro de la Cátedra BOB (Big Data, Open Data y Blockchain) de la institución académica. Durante su intervención, González simuló un escenario centrado en cómo gobernar un agente de inteligencia artificial capaz de responder preguntas estratégicas combinando datos privados del propio hotel con información sectorial agregada. El objetivo es asegurar que, al menos desde el punto de vista técnico, nunca se vea comprometida la privacidad de los competidores. Además, explicó medidas clave como la anonimización en origen, el control de acceso para máquinas y la implementación de auditorías de IA.