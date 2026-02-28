Canarias desperdicia casi la mitad de los fondos recibidos de Bruselas

Si la ejecución de los fondos europeos, todo ese dinero que Bruselas transfiere a los Estados miembros y sus regiones a través de distintos planes y programas -los Feder, el Fondo Social Europeo...-, fuese una asignatura, Canarias sería un mal alumno. Un muy mal alumno. La Administración autonómica desperdicia cerca de la mitad de los recursos provenientes de las arcas comunitarias, o dicho de otro modo: apenas ejecuta, es decir, gasta y emplea de manera efectiva en aquello para lo que Bruselas envía el dinero -ya sea una obra, la financiación de un proyecto o cualquier otra inversión-, poco más del 50%. De cada dos euros transferidos por la Unión Europea (UE), prácticamente uno se va por el sumidero, esto es, acaba devolviéndose por incapacidad para ejecutarlo.

La financiación de la UE no es arbitraria, sino que atiende a factores como la lejanía del territorio canario con respecto al resto de España, lo que lo convierte -junto con el resto de condicionantes que les confieren a las Islas el estatus de Región Ultraperiférica (RUP)- en una región vulnerable, más propensa a una población de baja renta -de hecho, apenas ha mejorado sus índices de pobreza en 20 años- y que ocupa el cuarto puesto -de nueve- entre las RUP con menor desarrollo educativo. Así lo pone de manifiesto un estudio inédito sobre las RUP elaborado por el Colegio de Economistas de Las Palmas, que analiza el impacto y el grado de aprovechamiento de los fondos europeos en el Archipiélago.

La situación es «muy preocupante», aseguró ayer la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y directora y coordinadora del informe, Rosa Rodríguez. Pese a más de tres décadas de políticas específicas de cohesión, a una financiación reforzada y a la aplicación de un régimen fiscal diferenciado -el REF-, el Archipiélago termina devolviendo a Europa casi tanto dinero como el que realmente ejecuta para, en última instancia, mejorar su situación socioeconómica.

Canarias, la segunda RUP con mayor nivel de esfuerzo fiscal

Pero, además, a ello se le suman un nivel de esfuerzo fiscal que es el segundo mayor dentro de las RUP y que, al mismo tiempo, la renta per cápita de sus ciudadanos es cada vez más baja en relación con la del resto del país, algo en lo que también tienen que ver esos paupérrimos e históricos bajos porcentajes de ejecución de los fondos europeos. En definitiva, una pescadilla que se muerde la cola y que se traduce en que los isleños deben asumir un pago de impuestos significativo -al menos dentro del contexto de las RUP- en un escenario en el que cada vez tienen menos poder adquisitivo relativo -en comparación con el resto de españoles-. «Esto explica, junto con otras variables, el elevado nivel de pobreza y la pérdida de bienestar», señaló Rodríguez.

Canarias es la región ultraperiférica de la UE que más convergencia económica ha perdido respecto del resto de su país en las dos últimas décadas. Desde el año 2000, la distancia, en términos de renta per cápita, que separa a Canarias de la media de España ha pasado del 93,8% al 78,4%, y respecto de la Unión Europea, del 74% al 72% desde 2013, lo que la sitúa entre las RUP con peor evolución relativa.

Corporación 5, en un estudio que levantó ampollas en el 'pacto de las flores', ya avisó del desperdicio de recursos

Durante el periodo 2014-2020, Canarias -la RUP más poblada con 2,2 millones de habitantes- fue la segunda región ultraperiférica con mayor volumen de fondos estructurales y de inversión asignado -la mayor parte, 2.309 millones de euros, procedentes del Feder, el FSE y el Feader-, solo por detrás de la francesa Reunión. Sin embargo, su nivel de ejecución se situó en el 55,7% de los fondos finalmente concedidos, lo que dejó sin movilizar 1.319 millones de euros que, básicamente, se devuelven a la Unión sin que ningún canario se vea beneficiado. En términos absolutos, los fondos ejecutados -1.662 millones de un total de 2.981- se situaron en niveles similares a los de Madeira -1.566 millones- y por debajo de los de Azores -1.978 millones-, que fue la tercera con mayor importe asignado.

Madeira ejecutó el 160% de los recursos transferidos por la UE, seguida de Azores (84,5%) y Reunión (80,9%). Destaca así ese altísimo porcentaje de Madeira, que con los años ha pasado de ocupar los últimos puestos entre las RUP a situarse en cabeza en indicadores claves para el desarrollo. En 2023 fue la única RUP cuyo PIB per cápita superó el nacional, al alcanzar el 108,3% respecto de la media de Portugal, seguida de Azores.

La evolución de Madeira muestra la relación entre una gestión eficaz de los fondos europeos y variables como el empleo y la cohesión social. La región registró una tasa de paro del 5,6% y una tasa Arope del 22,9%, frente a un 13,8% y un 31,2% en Canarias. Por su parte, las RUP francesas mostraron una evolución desigual: Martinica lideró en PIB per cápita, mientras Mayotte y Guayana Francesa evidenciaron las mayores brechas estructurales y fiscales en relación con Francia.

La incapacidad de la comunidad para dar buen uso a los dineros de la UE contrasta con la ejemplaridad de Madeira

El Colegio de Economistas concluye que las políticas aplicadas a las regiones ultraperiféricas han sido insuficientes y no han contado con la adecuación necesaria para corregir sus desequilibrios estructurales. «Sin una estrategia orientada a la diversificación productiva, la mejora del capital humano y una mayor eficiencia en la ejecución de los recursos, la brecha estructural persistirá», advierten.

Hay que precisar que esa bajísimo nivel de ejecución de fondos europeos en el período 2014-2020 no fue algo puntual, ni muchísimo menos. Los economistas puntualizaron ayer que en lo que va del septenio 2021-2027 -los presupuestos comunitarios son a siete años vista-, «la ejecución es todavía inferior», es decir, que está por debajo del 55% del anterior período. Lo cierto es que ya un estudio de la consultoría Corporación 5 llegó a la misma conclusión a la que llega ahora el Colegio de Economistas de Las Palmas hace dos años. Estos profesionales y expertos corroboran así aquel análisis de Corporación 5, que dio lugar a cierta polémica, porque el entonces gobierno del pacto de las flores trató de desacreditarlo. En definitiva, la Administración canaria ni ejecuta ni es capaz de mejorar sus niveles, gobierne quien gobierne y década tras década.