¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy sábado?

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. Allí tiene un precio de 0,929€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el precio del Gasóleo A es de 0,929€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, sábado 28 de febrero, con Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,169€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Moya, isla de Gran Canaria, en Calle Padre Claret 27. Allí, la estación CANARY GREEN CORNER, SL tiene la Gasolina 98 a 1,176€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,935€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la Gasolina 95 está a 0,935€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio PLENERGY de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 tiene un precio de 0,929€ el litro.

La estación de H2EXAGON ESCALERITAS en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,169€ el litro. Otra opción está en Moya, Calle Padre Claret 27, en la estación CANARY GREEN CORNER, SL a 1,176€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, sábado 28 de febrero, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación de servicio PLENERGY a 0,935€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Las Palmas de Gran Canaria, PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el litro está a 0,935€.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

Para llenar el tanque hoy sábado 28 de febrero con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Yaiza, CALLE BERRUGO EL, 2 a la estación de servicio MARINA RUBICON para llenar el tanque por 1,099€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,109€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,109€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,109€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,249€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, la estación de servicio COMBUSTIBLES CANARIOS encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,259€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 0,999€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, sábado 28 de febrero, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,079€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PLENERGY, en CALLE REAL, 22, donde el litro está a 1,079€.

La estación de PCAN GIL en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,245€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20, en la estación MERCASOSA a 1,250€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 28 de febrero, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 0,935€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,935€ el litro.

El diésel más barato está en PLENERGY, a 0,929€ el litro, situada en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 0,929€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 0,994€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 0,994€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, sábado 28 de febrero, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 0,994€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,180€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,196€ el litro en Calle Alegría 2.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [28/02/2026 8:19:22]