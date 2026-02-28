Quesos Flor Valsequillo se ha consolidado como uno de los grandes referentes del sector lácteo canario, combinando historia, vanguardia y un firme compromiso con el territorio. Asociada a ASINCA, esta empresa de capital canario desarrolla su actividad principal en la producción y comercialización de productos lácteos de alta calidad, poniendo en valor la riqueza ganadera de las islas.

Su catálogo destaca por la elaboración de queso fresco, semicurado y curado, con tratamientos tradicionales de corteza como el pimentón o el gofio, señas de identidad de la gastronomía insular. Trabajando con leche de vaca y cabra, tanto en mezclas equilibradas como en elaboraciones puras de cabra, Quesos Flor Valsequillo ofrece una amplia gama de formatos adaptados a las distintas necesidades del mercado, sin renunciar al sabor auténtico de sus productos.

Quesos Flor Valsequillo, tradición quesera con alma canaria

La diversificación forma parte de su identidad. Bajo la marca Granja Flor, la empresa procesa y envasa leche pasteurizada y leche UHT, reforzando su presencia en el consumo diario de los hogares canarios. Además, cuenta con un ahumadero propio para la elaboración de quesos ahumados, así como una línea innovadora que incluye dulce de leche y almogrote, presentados en nuevos formatos termosellables.

Su modelo combina el respeto al medioambiente, el compromiso social y la viabilidad económica, apostando por el apoyo al sector ganadero local, el mantenimiento del empleo estable y la formación continua. Todo ello se integra en una clara orientación hacia la economía circular y el desarrollo equilibrado del territorio.

La empresa trabaja de forma constante en la optimización de sus procesos productivos y logísticos, priorizando la cercanía de la materia prima y el reparto punto a punto en todo el archipiélago, reduciendo así el impacto asociado al transporte. Este enfoque responsable se extiende desde la recogida de la leche hasta el envasado y la distribución.

Consumir producto canario, como el que elabora Quesos Flor Valsequillo, es clave para garantizar la continuidad del sector primario, preservar el paisaje rural y mantener vivas las tradiciones.