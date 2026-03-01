Los ‘sisis’ crecen en Canarias: uno de cada seis jóvenes estudia y trabaja

Trabajar y estudiar son dos conceptos que, como norma, se entienden por separado. Cada uno exige una gran inversión de tiempo, esfuerzo y energía, y en muchos casos implica un desgaste tanto físico como emocional. Sin embargo, cada vez son más quienes deciden –o se ven obligados– a compatibilizar las dos tareas. En contraposición con los conocidos como ninis, se les podría denominar sisis: sí trabajan y sí estudian. En Canarias representan al 16,4% de la población ocupada. Y lo hacen por diversas metas y motivos, entre ellas el de «invertir en su futuro profesional» y, al mismo tiempo, alcanzar a «asumir los gastos de vivir independizada». Así lo explica Paula Socorro, joven que estudia un ciclo superior de Nutrición y Dietética al mismo tiempo que trabaja a jornada completa como encargada de una tienda en la capital grancanaria.

Cada vez se buscan currículums vitae más completos. Perfiles mucho más cualificados que dependen, no solo de las educaciones obligatorias y grados universitarios o ciclos, sino de otras formaciones como másteres o cursos especializados. En esta rueda de la cualificación son muchos los jóvenes que se ven empujados a compatibilizar la obligatoriedad de asumir gastos con la de estudiar. Desde 2019 –año anterior a la pandemia– el número de sisis ha aumentado en seis puntos pasando de un 10% al 16,4% en 2024. La misma tendencia se observa a nivel nacional, que ha incrementado su porcentaje en más de seis puntos, pues en 2024 los sisis en el país representaban al 19,3% de los ocupados –tanto asalariados como trabajadores por cuenta propia–, y cinco años antes eran un 12,7%, según los últimos datos de ocupados que cursan estudios del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la crisis de la vivienda y el encarecimiento del coste de la vida –como la cesta de la compra– compaginar estudios y trabajo se ha convertido casi en una obligación. En especial cuando ya no se cuenta con el apoyo económico de una red familiar. Es el caso de Paula Socorro, de 32 años, para quien independizarse ocupaba en el primer puesto de su lista de prioridades, «por eso, en un primer momento me centré en trabajar», asegura. No obstante, impulsada por dedicarse a una profesión que combina sus gustos por el deporte y la nutrición apostó por el ciclo en Nutrición y Dietética, de dos años de duración.

Eso sí, no podría hacerlo si el curso no se impartiera en modalidad online. La joven trabaja bajo un contrato de jornada completa de 40 horas semanales y también fines de semana. «Evidentemente no puedo dejar el trabajo porque necesito pagar un alquiler y financiar el curso», advierte. En este sentido estudiar a distancia le permite cumplir con las dos responsabilidades a la vez.

Una situación similar es la que vive Álvaro Alcántara, tinerfeño de 30 años, que cursa un máster de Logística mientras trabaja en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Alcántara explica que dio el paso de «abrir su perfil profesional», en gran medida, «porque la formación es online y la puedo compaginar». En un mundo de creciente digitalización en el que el mercado laboral busca perfiles con más cualificación Álvaro lo tiene claro: ser un sisi «es la manera, una vez entrado en el mundo laboral, de seguir formándote sin quedarte atrás en experiencia».

«Una carrera de fondo»

Más allá de quienes optan por ampliar sus estudios universitarios o de posgrado, también están aquellos que buscan estabilidad a través de una oposición o quienes se ven obligados a mudarse para cursar un grado e, irremediablemente, deben asumir los costes de vivir fuera de casa. Son los casos de Isabel Suárez e Ignacio Zwanck, respectivamente. En primer lugar, Suárez, de 30 años, aspira a una plaza fija en el Cabildo de Gran Canaria. Tras haber trabajado en distintos puestos como bióloga, ahora compagina su labor como apoyo técnico para la gestión de vertidos al mar con la preparación de su examen para acceder a una plaza pública. A diferencia de otras titulaciones, la preparación de una oposición es, como asegura Isabel, «una carrera de fondo». Por lo tanto, ha decidido tomárselo con calma e intenta dedicar unas horas cada tarde al repaso del temario.

Por otro lado, Zwanck llegó desde Argentina hace cuatro años para arrancar su futuro profesional en Canarias. El joven de 24 años está a punto de concluir el grado de Economía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) al mismo tiempo que trabaja como dependiente en una heladería de la ciudad. Compagina ambos compromisos porque vive solo y con su salario cubre sus necesidades básicas así como la matrícula de la universidad. «Además intento ahorrar para viajar a Argentina una vez al año», subraya. Zwanck evita depender económicamente de sus padres y asegura que compaginar trabajo y estudios le resulta natural: «Estoy acostumbrado a este estilo de vida», añade.

Estabilidad económica

La independencia de los jóvenes se vuelve cada vez más difícil, incluso cuando tienen empleo. A pesar del aumento real del 6,3% en los salarios de las personas jóvenes en el conjunto del país, según el último estudio del Consejo de la Juventud de España del segundo semestre de 2024, tan solo el 26,4% de quienes estaban ocupadas vivían fuera del hogar familiar. Es decir, casi tres de cada cuatro jóvenes con empleo no estaban emancipadas.

Esta situación no resulta sorprendente si se consideran los precios del alquiler, especialmente críticos en ciudades tan demandadas como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife o La Laguna. Pues bien, según los datos del portal inmobiliario Idealista el arrendamiento medio en el Archipiélago está por encima de los 1.000 euros mensuales. En concreto, alrededor de los 1.224 euros por una vivienda media de 80 metros cuadrados. En este contexto la juventud canaria cobra una media de 1.372,8 euros brutos en 2024, según el Decil de salarios del empleo principal del Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Esto significa que prácticamente tendrían que destinar su sueldo íntegro al arrendamiento, lo que explica también la alta incidencia de pisos compartidos.

Por todo esto, a la hora de ahorrar gastos, muchos jóvenes que estudian y trabajan siguen disfrutando de la seguridad económica de vivir con sus padres. «Gracias a vivir con ellos, pude contar con más comodidades y ahorrar el dinero necesario para costearme el máster», explica Alcántara. En el caso de Isabel, se siente a gusto con su madre y descarta emanciparse, en buena medida debido a los elevados precios del alquiler.

Por el contrario, cuando el estudiar y trabajar se vuelve demasiada carga y el bolsillo aprieta, son muchos los canarios que abandonan el estudio por necesidades económicas en el hogar. De hecho, Canarias es la segunda región del país, tan solo por detrás de Murcia, con mayor tasa de abandono escolar temprano (16%). Estos datos se han mantenido durante años por encima de la media nacional y europea y ponen el foco en cómo las dificultades económicas limitan las oportunidades educativas y el futuro profesional de la juventud.