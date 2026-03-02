El Ministerio de Educación confirma esta beca de hasta 2.700 euros para estudiantes de la ULPGC y la ULL que se pide en marzo si sumplen estos requisitos

Los padres canarios con hijos que estudien en la universidad, Bachillerato o Formación Profesional deben estar atentos, ya que este mes se abre el plazo para solicitar la Beca MEC del Ministerio de Educación. Las familias que se sitúen dentro de los límites de renta establecidos podrán acceder a la cuantía fija de la ayuda y a los complementos adicionales que se conceden en función de los ingresos, la situación académica del alumno y otros requisitos obligatorios.

Desde el 26 de marzo de 2026, puedes pedir la Beca MEC del curso 2026-2027, la principal ayuda estatal para estudios postobligatorios convocada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Los estudiantes de la ULPGC esperan para pedir esta beca / José Carlos Guerra

La convocatoria estará abierta hasta el 14 de mayo de 2026 a las 14:00 horas (hora de Canarias). Debes estar atento, porque si no se solicita dentro de esas fechas, la ayuda se pierde para todo el curso.

¿Qué es la Beca MEC y quién puede pedirla?

La Beca MEC es la ayuda económica estatal destinada a garantizar que ningún estudiante abandone sus estudios por motivos económicos. Esta se aplica a varias modalidades y grados de estudio:

Bachillerato

Formación Profesional (Básica, Grado Medio y Superior)

Universidad (Grados y Másteres oficiales)

Enseñanzas Artísticas, Deportivas e Idiomas

Es imprescindible que los estudios sean oficiales y posteriores a la enseñanza obligatoria.

El Ministerio adelanta la solicitud a la primavera. Esto significa que debes presentar la Beca MEC ahora aunque todavía no sepas qué carrera estudiarás, en qué universidad te matricularás o qué grado de Formación Profesional cursarás.

Incluso, puedes solicitarla aunque aún no tengas la certeza de si aprobarás el curso actual, ya que la administración comprobará los requisitos académicos más adelante. En septiembre, se habilita un plazo para modificar los datos académicos.

Requisitos académicos para pedir la Beca MEC

No basta con cumplir los límites de renta. También se exigen mínimos de rendimiento:

Para nuevos estudiantes:

No tener un título igual o superior al que se solicita.

Matricularse del curso completo (60 créditos en universidad o 100 % de asignaturas en FP/Bachillerato).

Requisitos Beca MEC / La Provincia / Ministerio de Educación

Para renovar la beca

Universidad

90 % de créditos aprobados en Artes y Ciencias Sociales.

80 % en Ciencias de la Salud.

65 % en Ingenierías y Ciencias.

FP y Bachillerato

Haber superado al menos el 85 % de las asignaturas.

No estar repitiendo curso.

Si la matrícula es parcial, la cuantía se reduce de forma importante.

La ayuda se compone de partes fijas y una cuantía variable:

Beca de matrícula: el Ministerio paga directamente las tasas universitarias.

el Ministerio paga directamente las tasas universitarias. Cuantía fija ligada a la renta: 1.700 € (solo para Umbral 1).

1.700 € (solo para Umbral 1). Cuantía fija por residencia: 2.700 € si necesitas vivir fuera del domicilio familiar.

2.700 € si necesitas vivir fuera del domicilio familiar. Beca básica: 300 € (350 € en FP Básica).

300 € (350 € en FP Básica). Beca por excelencia académica: entre 50 € y 125 €.

entre 50 € y 125 €. Cuantía variable: mínimo 60 €, depende de nota y renta.

En los casos más favorables, la ayuda puede superar los 4.000 euros.

Los umbrales de renta son la clave para saber si te corresponde

Para el curso 2026-2027 se tendrán en cuenta los ingresos de la unidad familiar en 2025 (la Renta que se presenta en 2026).

Tabla oficial de renta

Familia de 4 miembros:

Umbral 1: hasta 22.594 €

hasta 22.594 € Umbral 2: hasta 38.242 €

hasta 38.242 € Umbral 3: hasta 40.708 €

Si superas el Umbral 3, la beca se deniega automáticamente. Además, cuanto más bajo el umbral, más ayudas se conceden:

Por debajo del Umbral 1: acceso a todas las cuantías.

Entre Umbral 1 y 2: sin la fija por renta, pero con residencia y variable.

Entre Umbral 2 y 3: solo matrícula o beca básica.

Aunque la renta sea baja, la beca se deniega si se superan ciertos topes:

Más de 1.700 € en intereses bancarios o ganancias patrimoniales.

en intereses bancarios o ganancias patrimoniales. Más de 42.900 € en valores catastrales de inmuebles distintos a la vivienda habitual.

en valores catastrales de inmuebles distintos a la vivienda habitual. Más de 155.500 € en facturación de actividades económicas familiares.

Este es uno de los motivos más habituales de denegación.

La norma más peligrosa: devolver el dinero

Si te conceden la beca, debes cumplir ciertas obligaciones. Tendrás que devolverla, salvo la matrícula si ocurre esto:

Te das de baja o anulas matrícula.

No asistes al 80 % de las clases (en no universitarios).

No apruebas al menos el 50 % de créditos (40 % en ingenierías y ciencias).

Cada año miles de estudiantes reciben requerimientos de reintegro por no cumplir estos mínimos.

La solicitud se presenta exclusivamente a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación. El proceso es sencillo, pero requiere revisar bien los datos fiscales de la unidad familiar.

Con el plazo a punto de abrirse, marzo es el momento clave para informarse. La Beca MEC puede marcar la diferencia entre poder estudiar o no el próximo curso.