El Gobierno vigila el impacto del conflicto con Irán ante el repunte del petróleo y el gas

El Gobierno ha hecho este lunes un llamamiento a la “desescalada” y a la apertura de vías diplomáticas ante la creciente tensión en Irán, al tiempo que ha activado una vigilancia estrecha sobre la evolución de los mercados energéticos tras el repunte del petróleo y el gas registrado en las últimas horas.

“El primer mensaje es llamar a la desescalada”, ha subrayado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en línea con las declaraciones previas del presidente del Gobierno, insistiendo en la necesidad de respetar el derecho internacional y el papel de las instituciones multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) para evitar actuaciones unilaterales.

En el plano económico, Cuerpo ha reconocido que todavía es “pronto” para cuantificar el impacto agregado del conflicto, aunque ha apuntado que España parte de una posición relativamente sólida. “Nuestra exposición directa es baja”, ha señalado, destacando la diversificación tanto del mix energético como de las fuentes de abastecimiento de crudo y gas.

Donde sí puede producirse un efecto es en la exposición indirecta, a través del encarecimiento de la energía. El ministro ha explicado que el impacto dependerá de “la intensidad” y, sobre todo, de “la duración” del conflicto. La preocupación se ha visto acentuada tras el aumento del precio del petróleo y del gas y el cierre de una de las principales plantas gasísticas de Catar, en un contexto en el que Europa continúa reduciendo su dependencia del gas ruso.

El titular de Economía ha recordado que la traslación del precio del gas al precio de la electricidad es “prácticamente directa”, por lo que el Ejecutivo seguirá “de manera muy focalizada y granular” la evolución de los mercados para detectar posibles efectos en el día a día de los ciudadanos y en los costes empresariales.

Aunque el Gobierno no ha anunciado nuevas medidas, sí ha dejado la puerta abierta a actuar si el escenario empeora. “Estamos en estas fases iniciales. Vamos a ver cuál es la extensión de este shock y, como siempre, estar del lado de nuestros ciudadanos y de las industrias que puedan verse potencialmente afectadas”, ha afirmado. El ministro ha recordado que el Ejecutivo ya desplegó un “escudo” frente al shock inflacionario derivado de la invasión de Ucrania, lo que sugiere que, en caso de un repunte sostenido de los precios energéticos, podrían reactivarse mecanismos de protección.

Preguntado por la actuación de Estados Unidos y su encaje en el derecho internacional, el ministro se ha remitido a la posición del presidente del Gobierno sobre la necesidad de respetar el marco multilateral. En cuanto al acuerdo comercial con Estados Unidos, ha abogado por separar ambos debates y continuar con su implementación, subrayando la importancia de ofrecer “predictibilidad” a las empresas europeas que operan en ese mercado.

Sexto desembolso de los fondos europeos

En la misma comparecencia, el ministro ha avanzado que España está ultimando la solicitud del sexto desembolso de los fondos europeos, que podría formalizarse “en cuestión de horas” y rondaría los 6.500 millones de euros, aunque este anuncio quedó eclipsado por la preocupación sobre la evolución del conflicto y sus posibles consecuencias económicas.

El ministro ha avanzado que España está a punto de pedir a la Comisión Europea el sexto pago del plan de recuperación, una solicitud que, según ha dicho, podría formalizarse “en cuestión de horas” una vez concluyan las comprobaciones de “más de 70 hitos y objetivos”.

Preguntado por las cifras, ha indicado que la petición será “en torno a los 6.500 millones”, con un reparto aproximado de “unos 5.500” millones en transferencias y “unos 1.000 millones” en préstamos, matizando que no quería equivocarse con el dato exacto.

Cuestionado sobre el Banco Central Europeo (BCE), el ministro ha asegurado que no hay “ninguna novedad” respecto a conversaciones anteriores y ha defendido apoyar el final del mandato actual, además de aspirar a que España tenga un papel relevante en la nueva configuración del Consejo del BCE.

Ante la inminente presentación en Bruselas de una norma para impulsar una “preferencia europea”, el ministro ha defendido que es “esencial” reforzar el “valor añadido producido en Europa” para que las inversiones ligadas a fondos europeos se traduzcan en “puestos de trabajo” y “producción local”. Como ejemplo, ha citado las ayudas al vehículo eléctrico en el plan “autoplus”, puesto en marcha “hace apenas unas semanas”.