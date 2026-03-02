De pagar 1.000 euros a que te devuelvan 200 en la Declaración de la Renta: así pueden conseguir este ahorro los contribuyentes canarios

Los contribuyentes canarios deben prepararse para la Declaración de la Renta 2026, que comenzará el 8 de abril. Con poco más de un mes por delante para que de inicio la Campaña de la Renta 2026, es el momento de recopilar la documentación necesaria y revisar posibles deducciones para que el resultado salga a devolver. Si sigues las recomendaciones de los expertos fiscales, como esta de José Ramón López, puedes cambiar por completo el resultado final.

El experto de Tu Blog Fiscal ha explicado la diferencia entre incluir a tus hijos en la Declaración de la Renta y no hacerlo. De este modo, puedes pasar de pagar más de 1.000 euros a que te devuelvan casi 200 euros. Sin embargo, para que ocurra esto, no debes caer en uno de los fallos más frecuentes, que es no elegir correctamente la modalidad de tributación cuando se tienen hijos.

El error más habitual es no hacer la renta conjunta con el hijo

La declaración se puede hacer conjunta entre los dos miembros del matrimonio. Sin embargo, lo que no todo el mundo conoce es que, cuando no hay matrimonio o en casos de separación, uno de los progenitores puede hacer la declaración conjunta con su hijo. Ahí está la clave del ahorro.

En la mayoría de situaciones, optar por la modalidad conjunta con el menor tiene ventajas fiscales importantes, especialmente en el acceso a deducciones autonómicas.

Esto se debe a que los límites de renta exigidos en la opción conjunta son más altos para aplicar las deducciones. Además, es más fácil cumplir los requisitos y se amplía el acceso a beneficios autonómicos.

Según el ejemplo aportado por el asesor fiscal, se obtienen estos resultados:

Declaración individual: 515 euros de deducciones autonómicas.

515 euros de deducciones autonómicas. Declaración conjunta con hijo: 1.700 euros en deducciones autonómicas.

La diferencia es abismal y puede cambiar por completo el resultado final de la declaración.

"Los límites cuando haces la renta conjunta son mucho más altos, y así es con todas las deducciones", dice José Ramón López.

¿Qué debes revisar antes de presentar la Renta?

Si tienes hijos, y no estás casado o convives sin matrimonio, debes analizar ambas opciones antes de confirmar el borrador. Estos son los puntos clave:

Comprobar si puedes hacer la declaración conjunta con el menor.

Revisar los límites de renta para cada deducción autonómica.

Simular ambas modalidades (individual y conjunta).

Analizar deducciones por alquiler, familia, nacimiento o gastos educativos.

Una simple modificación de modalidad puede cambiar una declaración de pagar a devolver.

Si no eras consciente de esto, López recuerda que todavía es posible rectificar declaraciones anteriores dentro del plazo legal de cuatro años. Eso permite recuperar cantidades no aplicadas correctamente en ejercicios previos.