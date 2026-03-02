La Seguridad Social lo hace oficial: los jubilados canarios pueden cobrar una pensión sin haber cotizado ni un solo día

Las personas que nunca hayan cotizado o no alcancen el mínimo exigido para una pensión contributiva pueden acceder a otro subsidio cuando alcancen la edad de jubilación. La Seguridad Social contempla la pensión no contributiva de jubilación, destinada a quienes carecen de recursos suficientes y cumplan con los requisitos económicos. Aunque sus cuantías son inferiores a las de una PC, este año se han revalorizado bastante.

Las pensiones no contributivas de jubilación están destinadas a personas mayores de 65 años que se encuentran en situación de necesidad económica.

La ayuda está gestionada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y garantiza no solo una cuantía económica anual, sino también asistencia médico-farmacéutica gratuita y acceso a servicios sociales complementarios.

¿Qué es la pensión no contributiva?

La pensión no contributiva de jubilación está pensada para quienes no alcanzaron el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a una pensión contributiva ordinaria. En este caso, a diferencia de la pensión tradicional:

No se exige haber trabajado ni cotizado.

No se revisa la vida laboral.

Solo se analizan edad, residencia e ingresos.

Este subsidio está pensado para las personas mayores con recursos limitados. Para poder acceder es imprescindible cumplir tres condiciones básicas:

Edad: Tener 65 años o más. Residencia legal en España: Haber residido en territorio español al menos 10 años desde los 16 años de edad. De esos 10 años, al menos 2 deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. Si no se cumple este requisito, la pensión se deniega. Límite de ingresos: el tope individual en 2026 es de 8.803,20 euros anuales. Si una persona vive sola y no supera esa cifra, cumple el requisito económico básico.

El Estado no solo analiza los ingresos del solicitante, sino los de las personas con las que conviva. Por eso, también se tienen en cuenta las rentas de la unidad económica de convivencia. Este detalle puede ser determinante para conservar el derecho.

Límites de ingresos si conviven familiares

Si conviven personas con vínculo familiar, menos hijos o padres, los topes aumentan:

Unidad de 2 personas: hasta 14.965,44 € al año.

hasta 14.965,44 € al año. Unidad de 3 personas: hasta 21.127,68 € al año.

hasta 21.127,68 € al año. Unidad de 4 personas: hasta 27.229,92 € al año.

Si se superan estos límites, no se cobra nada. Cuando se convive con hijos o padres, los umbrales son más altos:

2 personas: hasta 37.413,60 € anuales.

hasta 37.413,60 € anuales. 3 personas: hasta 52.819,20 € anuales.

hasta 52.819,20 € anuales. 4 personas: hasta 68.224,80 € anuales.

Siempre se suman todos los ingresos de quienes computan.

Estas son las cuantías de las PNC

Cuantías de las PNC en 2026

La Seguridad Social revalorizó las pensiones no contributivas un 11,4% en 2026. Esto hace que sus beneficiarios cobren un máximo de 8.803,20 euros anuales o 629 euros mensuales en 14 pagas. La mayoría de beneficiarios percibe una cantidad intermedia, ajustada en función de sus ingresos y de la unidad de convivencia.

También existe un mínimo garantizado de 2.200,80 euros al año, 157 euros al mes. Así se consigue dar una cobertura básica para mayores en situación de vulnerabilidad.

Miles de jubilados desconocen que pueden solicitar esta pensión aunque nunca hayan cotizado. La clave no está en la vida laboral, sino en cumplir los requisitos de edad, residencia y carencia de rentas.