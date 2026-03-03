Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si la borrasca Regina te impide ir al trabajo mañana, puedes solicitar hasta cuatro días de permiso retribuido

Los trabajadores afectados por la borrasca Reginapueden acogerse a un permiso retribuido si el temporal les impide acudir a su puesto de trabajo. El Estatuto de los Trabajadores contempla hasta cuatro días de permiso por causa de fuerza mayor cuando resulte imposible desplazarse por motivos de seguridad. Los fuertes vientos y la nieve han llevado a la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) a activar avisos amarillos en todas las islas, que podrían elevarse a nivel naranja en algunos puntos. Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución en las zonas afectadas.

Este derecho está regulado en el artículo 37.3 y el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, reforzado tras las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 8/2024, aprobado tras la DANA de Valencia para que los ciudadanos volvieran a vivir situaciones similares. La norma contempla supuestos de fuerza mayor cuando acudir al puesto de trabajo supone un peligro para la integridad física del empleado o cuando las autoridades han impuesto restricciones que impiden el desplazamiento.

Cómo se puede solicitar el permiso

No basta con que haga mal tiempo, porque para que el permiso sea válido deben concurrir circunstancias objetivas y acreditables. Entre los supuestos reconocidos están:

Activación de alerta naranja o roja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología.

Recomendaciones oficiales de no desplazarse emitidas por Protección Civil, la DGT o autoridades autonómicas o municipales.

Prohibiciones expresas de movilidad.

Carreteras cortadas, transporte público suspendido o zonas inundadas.

Situación de riesgo grave e inminente para la seguridad del trabajador.

En nivel amarillo, por norma general, no se considera suficiente para acogerse al permiso, ya que no implica una afectación generalizada de la movilidad, aunque puede haber excepciones.

El permiso no se activa de forma automática, ya que el trabajador debe comunicarlo de manera rápida y justificada a la empresa, avisando por correo electrónico, WhatsApp o el canal oficial interno. También tendrás que adjuntar pruebas, como fotografías, capturas del mapa de alertas, comunicados oficiales o avisos de tráfico.

Visualización del viento en Canarias.

Por su parte, la empresa tiene la obligación de evaluar la situación y adoptar medidas preventivas. La primera opción que debe valorarse es el teletrabajo, siempre que la actividad lo permita y existan medios técnicos disponibles. De este modo, podrás conseguir estos derechos:

Cobrar el 100 % de su salario.

No pueden descontarse días de vacaciones ni obligar a recuperar horas.

No puede imponerse una sanción por la ausencia justificada.

Si la empresa lo descuenta indebidamente, puede denunciarse ante la Inspección de Trabajo.

Si el temporal dura menos de cuatro días, solo se cubrirán los días afectados. No es una bolsa acumulable ni días de libre disposición. Si, por el contrario, la situación de fuerza mayor se prolonga, la empresa puede optar por mecanismos como un ERTE por causa de fuerza mayor para suspender temporalmente contratos o reducir jornada, siempre siguiendo el procedimiento legal. En cualquier caso, el permiso está vinculado estrictamente a la duración del riesgo. Cuando las autoridades rebajan la alerta y se restablece la normalidad en carreteras y transporte, el trabajador debe reincorporarse en su siguiente turno.

Así está la situación en Canarias ahora mismo con Regina

La borrasca Regina mantiene en vilo a Canarias. El fuerte viento, el temporal marítimo y la nieve en cumbres han activado avisos de la AEMET y prealertas del Gobierno de Canarias que afectan a todo el archipiélago. Las rachas superan los 80 km/h de forma general y pueden alcanzar los 90 km/h en zonas altas, mientras el oleaje deja mar combinada con olas de entre 4 y 5 metros.

Este contenido muestra la acumulación de lluvias durante los próximos días en Canarias.

La situación ha obligado a activar avisos naranjas en puntos de Gran Canaria y otras islas especialmente expuestas, además de avisos amarillos generalizados en el resto del territorio. Podrás beneficiarte del permiso si ocurre alguna de estas situaciones:

Trabajas en la costa o en el mar y la actividad supone riesgo directo por la alerta costera.

Tu carretera está oficialmente cortada por viento, nieve o desprendimientos.

Las autoridades han pedido expresamente evitar desplazamientos en tu zona.

Es fundamental que recopiles pruebas como avisos oficiales, cortes comunicados por el Cabildo o la DGT y, si es posible, imágenes del estado de la vía.

No podrías acogerte automáticamente si trabajas en interior y solo hay aviso amarillo sin incidencias en tu ruta, y el desplazamiento es seguro y no hay restricciones oficiales.

¿Qué cambia mañana 4 de marzo en la borrasca Regina?

La previsión de la borrasca Regina apunta a una mejoría progresiva. El aviso fuerte por viento estará activo hasta las 5:00 horas y el de fenómenos costeros hasta las 15:00 horas. A partir de ahí, el viento tenderá a moderarse y las lluvias serán más débiles y aisladas, salvo en el norte de La Palma.

Esto implica que la mayoría de trabajadores de interior deberán reincorporarse con normalidad y solo quienes trabajen de madrugada, entren antes de las 5 de la mañana o trabajen expuestos al mar podrían mantener la justificación. Las empresas deberán reanudar la actividad cuando desaparezca el riesgo objetivo.