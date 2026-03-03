El Consejo de Ministros lo hace oficial: los becarios canarios tendrán más derechos en sus prácticas a partir de hoy

El Estatuto del Becario será hoy una realidad. El Consejo de Ministros aprobará el esperado texto que regula los derechos de los estudiantes en prácticas en España, una norma reclamada desde hace años por miles de jóvenes. La nueva regulación introduce cambios relevantes que afectarán directamente a las condiciones laborales y formativas de los becarios.

Tras años de negociación, el Estatuto del Becario encara su fase decisiva, porque el Ejecutivo aprobará el proyecto final antes de llevarlo a las Cortes para su debate parlamentario. Aunque aún no hay fecha definitiva para su publicación en el BOE, la norma pretende reformar de forma profunda el sistema de prácticas académicas en España de cara al próximo curso.

Su objetivo es garantizar que las prácticas tengan un carácter formativo real y evitar el uso fraudulento de estudiantes como sustitutos de trabajadores.

¿Qué es el Estatuto del Becario?

Desde enero de 2024 ya es obligatorio que todos los becarios coticen a la Seguridad Social, estén o no remunerados. Ahora, el nuevo estatuto va más allá y fija límites y derechos concretos.

Novedades del Estatuto del Becario / La Provincia / Ministerio de Trabajo

El nombre oficial es Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, y regula las prácticas académicas externas, tanto curriculares como extracurriculares, realizadas por estudiantes universitarios y de Formación Profesional en empresas. El texto se centra en reforzar la idea de que el becario está en la empresa para aprender, no para cubrir necesidades estructurales de plantilla.

Entre las principales medidas que incorpora el proyecto destacan:

Límite de horas en prácticas extracurriculares: No podrán superar el 15% de los créditos ECTS del título y tendrán un máximo absoluto de 480 horas.

No podrán superar el 15% de los créditos ECTS del título y tendrán un máximo absoluto de 480 horas. Límite en prácticas curriculares: No podrán exceder el 25% de los créditos del plan de estudios.

No podrán exceder el 25% de los créditos del plan de estudios. Cupo máximo de becarios por empresa: Las compañías no podrán tener más de un 20% de becarios sobre su plantilla total. En empresas de 1 a 10 trabajadores, el máximo será de dos becarios.

Las compañías no podrán tener más de un 20% de becarios sobre su plantilla total. En empresas de 1 a 10 trabajadores, el máximo será de dos becarios. Ratio máximo por tutor: Un tutor no podrá supervisar a más de cinco becarios simultáneamente. En empresas con menos de 30 empleados, el límite será de tres.

Un tutor no podrá supervisar a más de cinco becarios simultáneamente. En empresas con menos de 30 empleados, el límite será de tres. Compensación obligatoria de gastos: Si las prácticas no están remuneradas, la empresa deberá cubrir gastos como transporte, manutención o alojamiento.

Si las prácticas no están remuneradas, la empresa deberá cubrir gastos como transporte, manutención o alojamiento. Derecho a vacaciones y descansos: Los becarios tendrán derecho a festivos y descansos en condiciones equivalentes a la plantilla, así como a vacaciones proporcionales.

Los becarios tendrán derecho a festivos y descansos en condiciones equivalentes a la plantilla, así como a vacaciones proporcionales. Uso de servicios de la empresa: Podrán acceder a comedor, aparcamiento u otras instalaciones en igualdad de condiciones.

Podrán acceder a comedor, aparcamiento u otras instalaciones en igualdad de condiciones. Prohibición de turnos y trabajo nocturno: No podrán realizar prácticas en horario nocturno ni a turnos, salvo casos excepcionales debidamente justificados.

No podrán realizar prácticas en horario nocturno ni a turnos, salvo casos excepcionales debidamente justificados. Límite al teletrabajo: El trabajo a distancia no podrá superar el 50% de la jornada de prácticas.

El trabajo a distancia no podrá superar el 50% de la jornada de prácticas. Régimen sancionador reforzado: Las infracciones muy graves, como encubrir puestos estructurales con becarios, podrán acarrear multas de hasta 225.000 euros.

Hasta ahora, no existía un límite claro en el número de becarios por empresa ni un tope absoluto de horas en las prácticas extracurriculares. Tampoco había un ratio obligatorio de tutores ni una regulación detallada sobre compensación de gastos. El nuevo texto introduce por primera vez un marco homogéneo y cuantitativo para evitar abusos laborales, especialmente en sectores donde la figura del becario había sido utilizada de forma intensiva.

¿Cuándo entrará en vigor el Estatuto del Becario?

El proyecto debe superar ahora su tramitación parlamentaria. Durante este proceso, los grupos políticos podrán presentar enmiendas y negociar modificaciones. No hay todavía fecha cerrada para su aprobación definitiva, pero el debate podría prolongarse varios meses antes de su publicación en el BOE.

Si finalmente se aprueba en los términos actuales, el Estatuto del Becario supondrá una de las reformas más relevantes en el ámbito de la formación práctica en España, redefiniendo el equilibrio entre aprendizaje y actividad productiva en las empresas.