La escalada en Irán sacude el comercio marítimo: las aseguradoras retiran coberturas de guerra en el Golfo y las primas se disparan

El comercio marítimo mundial afronta aguas turbulentas. La escalada bélica entre Estados Unidos e Irán ha puesto patas arriba al transporte marítimo. Varias aseguradoras marítimas, entre ellas NorthStandard o Skuld han notificado a sus clientes en los últimos días la cancelación de las llamadas coberturas de guerra —las pólizas que cubren riesgos derivados de ataques militares— para los buques que navegan en el Golfo Pérsico. El recrudecimiento de las hostilidades ha provocado ya la retirada masiva de los buques, como la danesa Maersk. El estrecho de Ormuz ha sido el foco de una puñado de incidencias y ataques desde que la Guardia Revolucionaria iraní anunció su cierre el pasado sábado.

NorthStandard Limited, una de las principales aseguradoras marítimas en el mundo, fue una de las primeras en retirar la protección bélica tras el ataque en Irán. Thya Kathiravel, directora de la firma, informó a los asegurados este domingo que estaban suspendiendo las primas de guerra para los más de 3.500 barcos que asegura a partir del miércoles, 4 de marzo.

El sector aún sigue calculando el coste que el nuevo frente bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán tendrá en las navieras. En este sentido, la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), que representa un centenar de empresas navieras en el país, precisan que aún es muy temprano para cifrar la factura que pagará el sector.

La Asociación Japonesa de Protección e Indemnización Mutua de Armadores también canceló su cobertura de riesgos de guerra este martes, tras recibir notificación del cierre del estrecho. "Los puertos están actualmente designados como zonas de alto riesgo y no son seguros para el atraque o el fondeo debido a su proximidad a objetivos estratégicos", explicaron en una nota a sus clientes. "Los buques que intenten desobedecer estas instrucciones corren un riesgo extremo de ser apresados o atacados directamente con misiles".

Cuellos de botella de Valencia a Pekín

Aunque aún no se sabe la escala definitiva del impacto, el cierre de Ormuz ya ha empujado al alza los tiempos de entrega en puertos marítimos en Europa, Oriente Medio y Asia. Kuehne & Nagel, el gigante de la logística, ha informado de ligeras interrupciones en las operaciones del puerto de Valencia, con un tiempo medio de espera de los buques de 2,77 días tras el ataque. El Puerto de Algeciras, también clave para las mercancías españolas, también está sufriendo retrasos. Además, el aumento de hostilidades ha obligado a varios países del Golfo Pérsico ha clausurar sus operaciones este lunes: desde Dammam (Arabia Saudí), Khalifa Bin Salmán (Baréin) y todos los puertos en Emiratos Árabes Unidos, salvo uno.

En el puerto de Valencia esta mañana había 11 buques esperando para atracar, según los datos de la compañía. Aunque Valencia es uno de los puertos marítimos con más atascos en Europa, el retraso acumulado no se acerca ni de lejos a los cuellos de botella en Oriente Próximo o Asia. China, por ejemplo, que depende en gran medida del estrecho de Ormuz para las importaciones de hidrocarburos y mercancías, ha acumulado uno de los cuellos de botella principales del mundo, con hasta 126 navieras atracadas en el principal puerto de Pekín.

El papel del reaseguro

Volviendo a las coberturas de riesgos, Stàle Hansen, presidente y consejero delegado de la también aseguradora marítima Assuranceforeningen Skuld, informó a sus clientes que dejarían de cubrir a sus clientes a partir de la misma fecha. “Ya es evidente que las reaseguradoras están reduciendo su apetito por la exposición al riesgo de guerra", explicó. "En este contexto, la Asociación ha decidido enviar a los asegurados una notificación sobre el fin de la cobertura de riesgos de guerra”.

En paralelo a la retirada de las aseguradoras, el precio para asegurar un buque que transita por esta franja marítima se ha disparado a máximos desde 2020. "Las primas de seguros ya habían alcanzado máximos de seis años antes de los ataques", ha explicado Amena Bakr, analista de la consultora energética Kpler. "El tráfico continúa de forma limitada, principalmente por buques de bandera iraní y china, pero los operadores comerciales, las principales compañías petroleras y las aseguradoras se han retirado del corredor", concluye.

Y a medida que cancelan las primas de riesgo, las aseguradoras también están buscando soluciones para mitigar el golpe económico. “Hemos recibido notificaciones de cancelación de seguros de guerra en el área de Irán. Las compañías están solicitando reaseguro y buy-backs”, han explicado fuentes desde Trans-Marine Insurance Consultants a El Periódico, aunque matizan que aún no pueden aportar cifras precisas.

El reaseguro son pólizas que contratan las propias aseguradoras para protegerse de pérdidas muy importantes y limitar su exposición financiera a causas de fuerza mayor. Los buy-backs son coberturas adicionales que navieras pueden contratar por una prima adicional para que la aseguradora vuelva a incluir el riesgo excluido. En el caso de pólizas de guerra, quiere decir que aún ofrecen la cobertura a las navieras, pero por un precio más alto.

Noticias relacionadas

Los buques de Saudi Aramco evitan Ormuz

Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo y uno de las principales fuentes de ingresos para Riad, ha informado este martes que está estudiando trasladar sus entregas a un puerto afincado en el Mar Rojo con el fin de evitar el estrecho de Ormuz.