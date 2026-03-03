Jóvenes y colectivo LGTBI sostienen el mercado turístico germano en Gran Canaria

"Sensaciones positivas" tuvo el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, en la primera jornada de la ITB de Berlín. El objetivo de la Isla es consolidarse como destino preferido del Archipiélago para los germanos. El consejero ha señalado que los alemanes generan "el 20% de la facturación turística total", con un crecimiento "notable" de la clientela "joven y LGTBI".

A pesar de la incertidumbre mundial por la escalada frentista en Oriente Medio, Gran Canaria confía en poder repetir los números de 2025. Ya en el primer mes del año, el volumen de pasajeros recibidos en el aeropuerto procedentes de Alemania superó en un 5% al del primer mes del pasado año.

Mejorar la conectividad

La agenda de la delegación grancanaria está cargada de reuniones -46- en las que se busca un incremento de las plazas disponibles para la temporada de verano. En la actualidad, la Isla tiene conexión directa con doce ciudades alemanas y 19 aeropuertos. Condor lidera el volumen de pasajeros transportados con un 30,76% del mercado. La siguen Lufthansa, con el 28,4%, y TUI, con el 21,8%.

Tras todos ellos, a cierta distancia, aparecen compañías como Ryanair, con el 8,7% del mercado alemán, Sundair (3%) Corendon (2,8%), EasyJet (2,5%) y otras líneas aéreas con un 2%. Entre todas, gestionaron durante el pasado ejercicio el traslado de 961.231 pasajeros, un 5,2% más que en 2024 y un 9,4% más que en 2019.

Nuevas rutas

Entre mayo y julio la oferta la integran 169.155 plazas, lo que representa un aumento del 2,8% frente al mismo periodo de 2025. En agosto, septiembre y octubre, el crecimiento es menor (0,8%), con un total de 179.219 plazas. Y hay nuevas rutas, de Corendon (Nuremberg, Hannover y Colonia) y Sundair (Bremen y Dresde).

Cierto es que se pierden otras, pero no las suficientes como para no permitir a Álamo destacar que, a pesar de que la demanda global turística germana “no ha recuperado el nivel anterior al covid -se mantienen en un 88% de lo que tenían antes-, Gran Canaria cuenta con un 12% más de plazas” en comparación con 2019.

Fidelidad

Dos tercios de los visitantes alemanes son repetidores. “El mercado alemán es contenido en número, pero extremadamente fiel y rentable. Somos la isla que mejor mantiene el volumen y la facturación de este mercado. Además, estamos logrando un relevo generacional con la incorporación de nuevos perfiles que buscan experiencias diferentes”, ha destacado el consejero de Turismo.

El tramo de edad entre 16 y 32 años representa ya el 22% del total de visitantes germanos

Uno de los datos más relevantes del destino insular se encuentra en el crecimiento del segmento joven. El tramo de edad entre 16 y 32 años representa ya el 22% del total de visitantes germanos. “Este es un dato de enorme importancia y estamos haciendo un gran esfuerzo por lograrlo", ha continuado Álamo. ¿De qué manera? Mediante "una oferta multiproducto", ha revelado.

La otra gran clave está en el cliente LGTBI, que representa el 10% del total de las llegadas de alemanes. De hecho, la delegación grancanaria se repartió entre el espacio de Islas Canarias y el dedicado a este colectivo.