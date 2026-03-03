Pedro Sánchez lo hace oficial: el Gobierno aprueba una ayuda de 100 euros para que los padres canarios puedan comprar gafas y lentillas a sus hijos

Las familias canarias que necesiten comprar gafas o lentillas para sus hijos pueden solicitar la ayuda de 100 euros aprobada por el Ministerio de Sanidad. El Plan Veo contempla esta cuantía para la adquisición de productos ópticos destinados a menores, siempre que se cumplan los requisitos establecidos de edad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó en el Congreso que la ayuda estatal ya puede tramitarse a través de los canales habilitados.

El programa permitirá a miles de familias con hijos menores de 16 años ahorrar hasta 100 euros al año en la compra de gafas o lentes de contacto. La medida está impulsada en colaboración con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, cuenta con un presupuesto de 48 millones de euros y busca reducir el impacto económico de los problemas de visión en la infancia. Además, es una ayuda universal, por lo que cualquier familia puede solicitarla, sin necesidad de cumplir requisitos de renta.

Esta es una excelente oportunidad para que le compres gafas a tus hijos / Archivo

Podrás pedirla hasta el 31 de diciembre de 2026 y no se puede solicitar con carácter retroactivo. La medida se regula a través del Real Decreto 902/2025, de 7 de octubre, que establece las normas para financiar sistemas de ayuda visual a menores de hasta 16 años.

¿Qué es el Plan VEO?

El Plan VEO es una subvención directa para financiar sistemas de ayuda visual en menores de edad con problemas de refracción diagnosticados. Cubre hasta 100 euros por persona beneficiaria y año para:

Montura básica con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante.

Cambio exclusivo de lentes graduadas.

Lentes de contacto (hidrofílicas o gas permeable) y el líquido necesario para un año completo (365 días).

Si el producto cuesta menos de 100 euros, la familia no paga nada.

Si supera esa cantidad, solo abona la diferencia.

El Plan VEO es universal / Ministerio de Sanidad

Esta ayuda está destinada a un colectivo muy concreto de la población, los menores de 16 años, niños, niñas y adolescentes con derecho a asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos y con un problema de refracción diagnosticado.

También pueden solicitarla menores asegurados por mutualidades como: MUFACE, MUGEJU e ISFAS

¿Por qué se implanta el Plan Veo?

El gasto en salud visual es uno de los más elevados que asumen las familias y no está cubierto por la cartera básica del Sistema Nacional de Salud. Según Sanidad, 1 de cada 10 menores tiene problemas de visión no corregidos por motivos económicos y el 20 % de las personas alarga el uso de sus gafas durante años.

En edades tempranas, ver mal puede afectar al aprendizaje, la autoestima y el desarrollo.

Así se pide el Plan VEO paso a paso

La ayuda no se puede tramitar online por las familias. Solo se gestiona presencialmente en ópticas adheridas.

Obtener la prescripción: Primero, un especialista tiene que evaluar al menor, y dependiendo de la edad se producen dos escenarios: en los menores de 5 años, la receta debe emitirla un profesional de oftalmología del sistema público o privado; entre los beneficiarios de entre 6 a 16 años, la prescripción puede emitirla un oftalmólogo del sistema público o privado o un óptico-optometrista de una óptica adherida al Plan VEO. Acudir a una óptica participante: El establecimiento debe estar adherido y mostrar el distintivo del Plan VEO. La óptica tramita directamente la ayuda ante el Ministerio. Aportar la documentación: Para que te den la ayuda debes presentar estos documentos: prescripción médica o del óptico, código CIPA de la tarjeta sanitaria (o documento equivalente autonómico), DNI del menor si lo tiene, DNI del padre, madre o tutor legal, anexo I firmado con la aceptación y declaración responsable.

La ayuda de 100 euros se puede solicitar más de una vez, pero deben haber pasado 365 días desde la anterior compra financiada. Además, no se puede usar el dinero sobrante si el producto cuesta menos de 100 euros, ni tampoco es acumulable ni fraccionable.

El Plan VEO es compatible con otras subvenciones públicas o autonómicas, aunque la suma total de ayudas no puede superar los 100 euros. El objetivo del Gobierno es garantizar que ningún menor deje de ver correctamente por motivos económicos, porque la salud visual en la infancia es determinante en el rendimiento escolar y el desarrollo cognitivo.