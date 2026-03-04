Díaz se reúne con patronal y sindicatos para valorar medidas inmediatas ante la guerra en Irán

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado este miércoles que se ha reunido con patronal y sindicatos para tomar medidas "con carácter inmediato" ante el conflicto en Irán y ha defendido la soberanía de España, "un país de paz", ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"No aceptamos chantajes ni lecciones de nadie", ha subrayado Díaz durante la jornada "El poder del trabajo en tiempos de algoritmos: reinventando el empleo digno". "Las palabras importan, importan mucho. Y cuando decimos que es un país soberano es que tenemos la legitimidad para decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestras políticas y sobre nuestros derechos", ha dicho Díaz.

La vicepresidenta ha señalado que España trabaja "para proteger a sus sectores productivos, a la gente trabajadora" y ha explicado que venía de reunirse con los agentes sociales para abordar la situación. "Vamos a proteger a nuestra gente y por tanto vamos a tomar con carácter inmediato medidas (...) que tienen que ver con el escudo social, con la protección a los arrendatarios, a las personas inquilinas, a la cesta de la compra, la energía", ha avanzado Díaz que se ha dirigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para pedirle que deje clara su postura.

"La elección es muy sencilla, tiene que elegir si quiere ser un patriota o quiere ser un siervo de Trump. Y esta es la disyuntiva que tiene hoy el líder de la derecha española en nuestro país", ha dicho. "¿La pregunta es, qué va a hacer el señor Feijóo? ¿Se va a colocar del lado de España o se va a colocar del lado de los intereses de Trump?", ha cuestionado.

Recursos necesarios

En su declaración institucional desde Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que, gracias al "dinamismo" de la economía y a la "responsabilidad" de la política fiscal, España cuenta con los recursos necesarios para hacer frente también a esta nueva crisis.

Ha insistido además en que el Gobierno de coalición progresista va a hacer lo mismo que ha hecho en otros conflictos y crisis internacionales. "Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria", ha añadido.