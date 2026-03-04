Hacienda quiere encarecer las herencias: así afectaría a los contribuyentes canarios

Heredar en España podría ser más caro desde los próximos meses si sale adelante la propuesta de Hacienda. El Gobierno plantea hacer una armonización fiscal del impuesto de sucesiones, con el objetivo de reducir las diferencias entre comunidades autónomas y que los ciudadanos paguen cantidades más similares en todo el país. Este cambio afectaría de lleno a los contribuyentes canarios, ya que actualmente se benefician de importantes bonificaciones en este tributo.

La Agencia Tributaria estudia imponer un mínimo estatal en el Impuesto de Sucesiones que obligaría al Gobierno de Canarias a cobrar más a padres, hijos y hermanos. La medida abriría un nuevo escenario fiscal para miles de familias del archipiélago que tendrían más dificultades para recibir los bienes de sus padres.

Las donaciones tributarían así

El abogado de TikTok Andrés Millán, de Lawtips, ha sido muy claro al asegurar con contundencia que, "van a por las herencias". Según advierte, Hacienda estudia la creación de un nuevo impuesto estatal o la modificación del actual para impedir que haya comunidades autónomas que apliquen grandes exenciones de padres a hijos.

Este es uno de los grandes frentes fiscales en España para 2026, porque en pleno debate sobre el relevo generacional y el acceso a la vivienda, el ministerio que dirige María Jesús Montero estudia la armonización del ISD, lo que podría cambiar la situación en todo el país.

¿Qué es la armonización fiscal de las herencias?

Según explican los expertos, Hacienda quiere fijar un "suelo" mínimo estatal en el Impuesto de Sucesiones, de manera que todas las comunidades autónomas estén obligadas a cobrar al menos un porcentaje determinado. Actualmente, la recaudación el tributo está cedido a las autonomías y cada una fija sus bonificaciones. Esto ha generado grandes diferencias territoriales, porque mientras en algunas regiones heredar puede suponer un coste elevado, en otras el impuesto es casi simbólico.

Las herencias podrían encarecerse / Archivo

Para Hacienda, este sistema provoca desigualdades y competencia fiscal a la baja. La solución que se plantea es limitar la capacidad autonómica para bonificar el impuesto hasta casi eliminarlo.

Canarias saldría perdiendo ante una posible subida obligatoria

El impacto en Canarias sería especialmente relevante. Desde septiembre de 2023, el Gobierno autonómico aplica una bonificación del 99,9% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Esto tiene grandes ventajas, porque los hijos, padres y cónyuges (Grupos I y II) apenas pagan un 0,1%. Además, los hermanos, tíos y sobrinos (Grupo III) se benefician de la medida, algo poco habitual en otras comunidades.

De este modo, heredar una vivienda o ahorros en Canarias entre familiares directos es casi gratuito. Si el Estado impone un mínimo obligatorio, Canarias perdería la capacidad de mantener esa bonificación total. Las familias pasarían de pagar una cantidad simbólica a asumir un porcentaje efectivo que podría suponer miles de euros, especialmente en herencias inmobiliarias.

Si se aprueba un mínimo estatal, ese traspaso podría verse gravado con mayor intensidad en Canarias, alterando el actual modelo fiscal insular. Aunque por ahora no hay una ley aprobada, el debate está abierto.