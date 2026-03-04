¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy miércoles?

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 en la isla de Gran Canaria, a 0,979€ el litro en la estación de servicio PLENERGY y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,979€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Hoy miércoles 4 de marzo las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,169€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio CANARY GREEN CORNER, SL a 1,176€ el litro, situada en el municipio de Moya en Calle Padre Claret 27 en la isla de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,985€ el litro en PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 0,985€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, a la gasolinera H2EXAGON ESCALERITAS, donde el litro está a 1,169€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Moya, Calle Padre Claret 27, en la CANARY GREEN CORNER, SL, que está a 1,176€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde el diésel está a 0,979€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 0,979€ el litro en CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy miércoles 4 de marzo, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación PLENERGY, donde está a 0,985€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a 0,985€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L..

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Haría, estación PCAN ARRIETA de Carretera General del Norte km 16,1, donde sale a 1,159€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Tías, estación de PCAN en Calle San Blas 15, donde se puede encontrar el gasoil a 1,164€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,269€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Tías, Calle San Blas 15, la estación de servicio PCAN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,274€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 4 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1 a la estación de servicio PCAN ARRIETA para llenar el tanque por 1,159€ el litro. Otra opción sería ir hasta Tías, a Calle San Blas 15, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,159€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE REAL, 22 en el municipio de Antigua a 1,059€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en Antigua a 1,089€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,240€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31 de Puerto del Rosario a 1,245€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,139€ el litro, seguida por la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 del municipio de Puerto del Rosario a 1,145€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,169€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,180€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

El diésel más barato está en PLENERGY, a 0,979€ el litro, situada en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 0,979€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 4 de marzo, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 0,985€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,985€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, donde la estación de servicio H2EXAGON JINAMAR ofrece el diésel a 1,059€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,078€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, donde está a 1,059€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Alegría 2, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,065€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,180€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, con un precio de 1,196€ el litro.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [04/03/2026 8:01:44]