La Seguridad Social lo confirma: los pensionistas canarios pueden estar perdiendo dinero si no solicitan esta ayuda

Miles de pensionistas canarios podrían estar cobrando menos de lo que les corresponde y perdiendo dinero cada mes sin saberlo. La Seguridad Social ofrece complementos a las pensiones para quienes no alcanzan las cuantías mínimas establecidas por la ley. Estas ayudas permiten aumentar la nómina mensual de los beneficiarios que cumplen los requisitos económicos fijados por el sistema.

El experto financiero Juan Ignacio Díez alerta de que muchas personas pueden estar dejando de cobrar entre 100 y 300 euros mensuales por desconocer esta ayuda. Sin embargo, si quieres pedirla, date prisa, porque la Seguridad Social solo abona tres meses con carácter retroactivo.

Así es el complemento a mínimos de la Seguridad Social

El complemento a mínimos está destinado a las personas que cobran una pensión que no alcanza las cuantías mínimas legales. Se trata de una cuantía adicional que eleva la pensión contributiva de jubilación, viudedad o incapacidad permanente hasta el umbral mínimo fijado cada año. Los resultados dependen de la situación familiar del pensionista y se dividen en tres grandes grupos.

Cónyuge a cargo: hasta 1.256 euros al mes

Este es el grupo con la cuantía mínima más alta. Se aplica cuando el pensionista vive con su pareja y esta no tiene ingresos propios ni pensión suficiente, dependiendo económicamente de la prestación del titular. En este caso, el mínimo anual se sitúa en 17.592 euros, lo que equivale a 1.256 euros mensuales en 14 pagas.

Por ejemplo, un jubilado que cobra 900 euros al mes y se encuentra en esta situación, podría recibir un complemento de 356 euros mensuales hasta alcanzar el mínimo legal.

Unidad unipersonal: 936 euros al mes si vives solo

El segundo grupo es el de las personas que viven solas. Aquí se incluyen solteros, viudos, divorciados o cualquier pensionista que no conviva con pareja. El mínimo al año asciende a 13.106 euros, es decir, 936 euros mensuales en 14 pagas.

Un pensionista que perciba 720 euros al mes podría tener derecho a un complemento de 216 euros para alcanzar ese umbral. Muchos desconocen esta posibilidad y continúan cobrando por debajo del mínimo establecido.

Cónyuge no a cargo: mínimo de 888 euros mensuales

El tercer colectivo corresponde a quienes conviven con su pareja, pero esta ya tiene su propia pensión o ingresos. Al existir dos fuentes de renta en el hogar, el mínimo exigido es inferior. En 2026, la cuantía mínima anual es de 12.441 euros, lo que equivale a 888 euros mensuales en 14 pagas.

Si un pensionista cobra 780 euros y está en este grupo, podría recibir 108 euros adicionales cada mes.

Casos donde se pueen pedir los complementos / La Provincia / Seguridad Social

Los límites de renta que pueden hacerte perder el complemento de la Seguridad Social

No basta con cobrar una pensión baja, porque la Seguridad Social también analiza los ingresos adicionales del pensionista, excluyendo la propia pensión. Para recibir el complemento de mínimos, no se deben superar estos límites:

9.442 euros anuales en otros ingresos si no hay cónyuge a cargo.

11.013 euros anuales si existe cónyuge a cargo.

Se tienen en cuenta para calcular esta cifra: los alquileres, intereses bancarios, depósitos, letras del Tesoro o ganancias patrimoniales por la venta de bienes. Además, el complemento solo se concede a quienes residan en España. Si el pensionista permanece más de 90 días al año fuera del país, pierde el derecho, salvo enfermedad justificada. Cualquier cambio en la situación económica o familiar debe comunicarse en un plazo de 30 días para evitar sanciones y devoluciones.

Si un pensionista tarda un año en pedrir el complemento, solo cobrará los tres últimos meses, perdiendo el resto. El trámite puede realizarse mediante certificado digital, sistema Cl@ve o de forma presencial en oficinas o en la web de la Seguridad Social.

No revisar si se tiene derecho a este complemento puede suponer una pérdida económica significativa cada año.