El Tribunal Supremo da la razón a los trabajadores canarios y podrán elegir cuándo disfrutar los 5 días de permiso sin trabajar si un familiar se pone malo

Los trabajadores canarios han recibido una noticia importante tras una nueva sentencia del Tribunal Supremo (TS). El alto tribunal ha aclarado que los empleados pueden elegir cuándo iniciar los cinco días de permiso retribuido por hospitalización o enfermedad grave de un familiar, sin que sea obligatorio comenzarlo el primer día laborable desde que se produce el hecho causante. Esta interpretación permite organizar mejor el cuidado del familiar cuando más se necesita.

El Tribunal Supremo respalda así el criterio fijado previamente por la Audiencia Nacional, al desestimar el recurso presentado por una empresa y dar la razón al trabajador. La sentencia STS 702/2026 (Resolución 126/2026) establece que el permiso no tiene que iniciarse necesariamente el mismo día de la hospitalización o enfermedad, sino que puede disfrutarse más adelante dentro del periodo en que persista la situación. De este modo, se podrá retrasar el inicio mientras persistan las necesidades reales de cuidado. La medida beneficia a miles de trabajadores y refuerza la conciliación familiar.

Así es el permiso retribuido: Cinco días por enfermedad y hasta cuatro más por urgencias

El permiso principal por hospitalización, enfermedad grave o intervención quirúrgica con reposo domiciliario mantiene su duración de cinco días retribuidos. Se aplica a estos familiares:

Cónyuge o pareja de hecho registrada.

Familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad (padres, hijos, abuelos, hermanos, suegros o cuñados).

Personas convivientes que requieran cuidado.

Además, existe el permiso por fuerza mayor de hasta cuatro días al año, también retribuidos, que puede disfrutarse por horas ante urgencias imprevisibles.

Así es el permiso por enfermedad / La Provincia / Seguridad Social

El Supremo flexibiliza el permiso de 5 días por hospitalización: el Estatuto de los Trabajadores da la clave

El Tribunal Supremo ha confirmado que los trabajadores no están obligados a iniciar los cinco días retribuidos el primer día laborable tras el hecho causante, reforzando una interpretación más flexible del artículo 37.3 b) del Estatuto de los Trabajadores.

La novedad se centra en que el inicio del permiso no es rígido y puede adaptarse a las necesidades reales de cuidado del familiar. Esto supone un cambio importante para las empresas, donde muchas compañías exigían comenzar el disfrute inmediatamente tras la hospitalización.

El permiso ya no tiene que empezar el primer día

Hasta ahora, había mucha controversia sobre cuándo debía iniciarse el permiso por hospitalización o enfermedad grave. Algunas empresas obligaban a arrancarlo el primer día laborable posterior al ingreso hospitalario o al diagnóstico. Ahora todo cambiará.

El Supremo aclara que ni el Estatuto de los Trabajadores ni el artículo 6 de la Directiva (UE) 2019/1158 fijan un momento concreto de inicio. Al no existir previsión, el TS aplica el sentido común para determinar que la finalidad del permiso es atender necesidades de cuidado, asistencia o seguimiento del familiar.

Por tanto, si esas necesidades persisten días después del ingreso o incluso tras el alta hospitalaria, el trabajador puede retrasar el inicio del permiso y adaptarlo a ese momento más necesario.

El alta hospitalaria no significa fin del derecho

Uno de los aspectos clave que subraya la sentencia es la diferencia entre alta hospitalaria y alta médica. El hecho de que un familiar salga del hospital no implica que deje de necesitar cuidados. Muchos procesos requieren reposo domiciliario o asistencia continuada. En estos casos, el permiso puede iniciarse cuando el cuidado resulte imprescindible.

Sin embargo, el TS advierte de un posible conflicto si desaparece el hecho causante, es decir, si el familiar ya no necesita atención. En ese caso, la empresa podría exigir la reincorporación antes de completar los cinco días.

La sentencia permite organizar el permiso según las necesidades reales, facilita que distintos miembros de la familia puedan turnarse en el cuidado y evita que recaiga automáticamente en una sola persona.