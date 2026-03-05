Hacienda lo hace oficial: el borrador de la Renta 2026 lo podrán hacer a partir de este día los contribuyentes canarios

Miles de contribuyentes canarios esperan ansiosamente la llegada del 8 de abril, día en el que se inicia la campaña de la Renta 2026. Esta fecha supone el inicio de las semanas más importantes para la agencia tributaria, porque millones de españoles tienen que presentar la Declaración de la Renta, y para que no te equivoques al hacerla, existe el borrador de la renta.

De este modo, la Agencia Tributaria facilita la presentación anual del IRPF, con una propuesta provisional elaborada con los datos fiscales que Hacienda tiene sobre cada ciudadano y que permite realizar el trámite de forma mucho más rápida.

El borrador forma parte del sistema digital conocido como Renta WEB, la plataforma que centraliza todo el proceso de elaboración, revisión y presentación de la declaración. Su objetivo es simplificar el proceso, especialmente para quienes tienen una situación fiscal sencilla, como trabajadores con un único pagador y sin inversiones complejas.

¿Cuándo puedo acceder al borrador de la Renta 2026?

Para la campaña correspondiente a los ingresos de 2025, los contribuyentes podrán acceder a este documento a partir del 8 de abril de 2026, fecha en la que se abre oficialmente el plazo para presentar la declaración por internet.

Además, el calendario oficial de la campaña establece varias fechas clave.

Desde el 8 de abril: presentación por internet mediante Renta WEB o la app móvil.

presentación por internet mediante Renta WEB o la app móvil. Desde el 6 de mayo: declaraciones por teléfono con el servicio 'Le Llamamos'.

declaraciones por teléfono con el servicio 'Le Llamamos'. Desde el 1 de junio: atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria.

La campaña finalizará el 30 de junio de 2026, aunque existe una fecha anterior importante, el 25 de junio será el último día para domiciliar el pago si la declaración sale a ingresar.

El borrador es una propuesta preliminar del IRPF que Hacienda calcula automáticamente utilizando la información fiscal que recibe durante el año. Entre los datos que utiliza se encuentran:

Los salarios comunicados por las empresas.

Las retenciones de IRPF aplicadas en la nómina.

Los movimientos bancarios o productos financieros.

Información del Catastro sobre viviendas o alquileres.

Prestaciones públicas, como paro o pensiones.

Con toda esa información, la Agencia Tributaria realiza los cálculos y muestra al contribuyente el resultado: si debe pagar impuestos o si tiene derecho a una devolución.

¿Cómo acceder al borrador de la Renta?

El acceso se realiza a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria o mediante su aplicación móvil oficial. Para consultar el borrador es necesario identificarse con alguno de estos sistemas:

Certificado digital o DNI electrónico.

Sistema Cl@ve PIN o Cl@ve Móvil.

Número de referencia, que se obtiene introduciendo datos de la declaración del año anterior o parte del IBAN de una cuenta bancaria.

Una vez dentro del sistema, el contribuyente debe confirmar primero su domicilio fiscal y revisar los datos que Hacienda tiene registrados.

Aunque el borrador simplifica el proceso, los expertos insisten en que nunca debe confirmarse sin revisarlo previamente. Esto es que la Agencia Tributaria no dispone de toda la información personal del contribuyente. Puede ser que falten datos que podrían reducir la factura fiscal. Entre los más destacables están:

Deducciones autonómicas.

Nacimiento de hijos o cambios familiares.

Donaciones a ONG.

Cuotas sindicales o de colegios profesionales.

Gastos deducibles en determinadas comunidades autónomas.

El propio sistema permite modificar los datos, añadir información o realizar simulaciones para ver cómo cambia el resultado antes de presentar la declaración.

Cuando confirmes el borrador podrás recibir una devolución de dinero. Durante el año, las empresas retienen parte del salario en concepto de IRPF. Si la Agencia Tributaria calcula que se ha pagado más de lo debido, devolverá la diferencia directamente a la cuenta bancaria.

Recuerda que no todos los ciudadanos tienen la obligación de presentar la Renta. Los trabajadores por cuenta ajena deben presentarla cuando:

Superan 22.000 euros anuales con un solo pagador , o

, o Superan 15.876 euros si han tenido dos o más pagadores y el segundo ha abonado más de 1.500 euros.

También deben presentarla obligatoriamente los autónomos o quienes hayan cobrado prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital.

Aunque no alcances estos límites y no estés obligado a hacer la Renta, completa el borrador, porque puede ser que la Renta te salga a devolver, tú no lo sepas y pierdas dinero.