Hacienda lo hace oficial: los canarios que se hayan casado se ahorrarán mucho dinero en la Declaración de la Renta 2026

Las parejas casadas Canarias pueden beneficiarse de importantes ventajas fiscales al presentar la Declaración de la Renta. Hacienda ofrece varias deducciones fiscales que pueden suponer un gran ahorro para los hogares, siempre que se apliquen correctamente.

La Agencia Tributaria tiene cinco principales deducciones para maximizar el ahorro. Cada primavera millones de contribuyentes presentan su Declaración de la Renta, pero no todos conocen que estar casado o formar una unidad familiar puede ofrecer determinadas ventajas fiscales.

El sistema del IRPF contempla varios beneficios pensados para las parejas, aunque los expertos recuerdan que no siempre compensa aplicar estas opciones y que conviene analizar cada caso antes de elegir la modalidad de declaración.

Declaración conjunta: la principal ventaja fiscal para matrimonios

Uno de los beneficios más conocidos es la posibilidad de presentar la declaración de la renta de forma conjunta. Cuando una pareja está casada puede formar una unidad familiar a efectos fiscales y optar por esta modalidad.

El principal incentivo es una reducción directa en la base imponible del impuesto:

Reducción automática de 3.400 euros en la base imponible.

en la base imponible. Posibilidad de compensar ganancias y pérdidas entre los dos miembros de la pareja.

entre los dos miembros de la pareja. Mayor utilidad cuando uno de los cónyuges tiene ingresos bajos o nulos.

Esta opción suele ser especialmente favorable cuando uno de los miembros del matrimonio no trabaja o tiene ingresos muy reducidos. Sin embargo, cuando ambos tienen sueldos similares o elevados, muchas veces resulta más ventajoso presentar la declaración por separado para evitar saltar a tramos superiores del IRPF.

Aportaciones al plan de pensiones del cónyuge

Otra ventaja fiscal poco conocida es la posibilidad de aportar dinero al plan de pensiones de la pareja. Si uno de los cónyuges tiene ingresos bajos, el otro puede realizar aportaciones a su plan y reducir su propia base imponible en el IRPF.

Condiciones para aplicar esta reducción:

Se puede deducir hasta 1.000 euros al año .

. El cónyuge no debe tener rendimientos del trabajo o de actividades económicas superiores a 8.000 euros anuales .

. Esta reducción se suma a las aportaciones que cada contribuyente haga a su propio plan de pensiones.

Este mecanismo se utiliza habitualmente en familias en las que uno de los miembros se dedica al cuidado del hogar o tiene ingresos muy limitados.

Deducción por vivienda tras un divorcio

Aunque la deducción por compra de vivienda habitual desapareció en 2013, todavía se mantiene para quienes adquirieron su casa antes de esa fecha. En esos casos, los contribuyentes pueden deducirse el 15% de lo pagado por la hipoteca, con un límite de 9.040 euros al año.

La normativa contempla además una situación especial tras una separación o divorcio. Si una persona abandona la vivienda familiar pero continúa pagando su parte de la hipoteca y en esa casa siguen viviendo sus hijos y su expareja, puede seguir aplicando la deducción aunque ya no resida allí.

Seguros médicos para la familia

Los seguros de salud también tienen un tratamiento fiscal favorable dependiendo de la situación laboral del contribuyente. Si eres autónomo, podrás deducírtelo como gasto del negocio el coste del seguro médico propio y el de su familia de esta manera:

Hasta 500 euros al año por persona .

. El límite aumenta a 1.500 euros si hay discapacidad.

si hay discapacidad. Se aplica al cónyuge y a los hijos menores de 25 años que convivan en el hogar.

Si eres trabajador por cuenta ajena, cuando la empresa paga el seguro médico del trabajador y su familia, esa cobertura se considera retribución en especie. Sin embargo, la normativa del IRPF establece que está exenta de tributación hasta 500 euros por persona, lo que en la práctica supone un salario adicional por el que no se pagan impuestos.

La pensión compensatoria también reduce impuestos

En caso de divorcio, la fiscalidad también contempla determinadas situaciones. Cuando un juez establece una pensión compensatoria para uno de los cónyuges, la persona que la paga puede reducir esa cantidad directamente de su base imponible del IRPF. Esto supone pagar menos impuestos.

En cambio, para quien la recibe el tratamiento fiscal es diferente, porque la pensión se considera un rendimiento del trabajo y debe declararse en la renta. Es importante distinguirla de la pensión de alimentos de los hijos, que tiene un régimen fiscal distinto.

Aunque estas ventajas pueden suponer un ahorro significativo, los expertos recuerdan que cada situación familiar es diferente. Factores como los ingresos de cada miembro de la pareja, la existencia de hijos o las deducciones aplicables pueden cambiar completamente el resultado final.