Madrid vuelve a hacer incompatibles las ayudas europeas con el uso del REF

Ocurrió y vuelve a suceder. La "primera convocatoria de ayudas para instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes renovables" en Canarias, lanzada en 2023 por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), de nuevo excluye a las empresas que hagan uso de las figuras contenidas en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas. Sucedió con una convocatoria anterior y hubo de solucionarse sobre la marcha. Toca repetir la jugada para que no se pierdan, en todo o en parte, 84,88 millones de euros.

En la anterior ocasión, una visita de la entonces ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera -hoy vicepresidenta de la Comisión Europea (CE)- fue aprovechada por el presidente canario, Fernando Clavijo, para explicarle la necesidad de que los Feder (Fondo Europeo para el Desarrollo Regional) habilitados para impulsar la penetración de energía eólica y fotovoltaica -74,4 millones de euros en las convocatorias Eolcan y Solcan- se concretaran en proyectos reales.

Reglamento europeo

El resultado de aquel encuentro fue una nota aclaratoria que permitió la excepción. De eso se trata, porque el IDAE no hace sino aplicar en las bases de la convocatoria el artículo 9 del Reglamento de la Unión Europea (UE) de 2021, que señala: "Las ayudas reguladas en esta orden no serán compatibles con otras ayudas concedidas, para el mismo coste de actuación, por cualesquiera administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales, de la UE o internacionales".

Eso significa que las empresas concurrentes no podrían aplicar las exenciones de la DIC (Deducción por Inversiones en Canarias), contenida en el REF, al esfuerzo inversor que realicen para poner en marcha las ideas que les han hecho acreedoras a una parte de los NextGeneration (NG) repartidos. Porque en esta ocasión, la convocatoria forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que puso en marcha España tras la pandemia con los fondos NG liberados por Bruselas para, entre otras cuestiones, acelerar la descarbonización.

Reuniones a todas las bandas

El mes pasado, el consejero para la Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, se reunió con el Comisionado para la Defensa del REF, José Ramón Barrera, de cara a fijar una estrategia común que termine por despejar el horizonte y evitar la pérdida de los fondos. Y un técnico del departamento que dirige Barrera explicó a miembros del IDAE en una reciente reunión la necesidad de evitar el desasosiego en el futuro.

El objetivo merece la creación de un camino sólido, porque se trata de evitar que la penetración de energía verde decaiga. Además, es posible hacerlo, como se demostró en la anterior ocasión. La nota aclaratoria de aquella ocasión señaló que las ayudas del Feder "son compatibles con las ayudas de Estado que hayan recibido las mismas inversiones en concepto de exenciones fiscales previstas". ¿Por qué? Porque "aunque ambas ayudas se aplican a las mismas operaciones, su finalidad es diferente".

Ahora también

Si sirvió entonces, también ahora. Esa es la postura que defiende el Gobierno de Canarias. La única diferencia estriba en que en esta ocasión en lugar del Feder son los NextGeneration la fuente de financiación. Otra opción es que la compatibilidad se deje por escrito en la sección de preguntas frecuentes de la página del IDAE. En el Ejecutivo canario sostienen que esa decisión también bastaría para dar seguridad jurídica a los inversores.

Canarias defiende que el argumento que sirvió para salvar el anterior ‘match ball’ también puede hacerlo ahora

En la convocatoria obtuvieron subvenciones proyectos de perfil muy variado y fue uno de los primeros procesos de concurrencia en el que las instalaciones de almacenamiento anejas a la principal cobraron una importancia notable a la hora de la evaluación. Los vertidos de renovables, de los que las paradas de los aerogeneradores son la prueba visible, eran cada vez más importantes ante la imposibilidad de guardar la energía limpia generada para utilizarla en momentos de mayor demanda.

Energía fotovoltaica

Sendos proyectos de Viceche Solar, división de la familia Nasser para el sector de las renovables, están entre los más beneficiados por las subvenciones. De hecho, los 6,18 millones de euros obtenidos por Viceche Solar no los supera ningún otro proyecto. Se trata de un parque en Arona con una potencia de 12,6 megavatios y un almacenamiento de 10 megavatios.

Un proyecto de la división de la familia Nasser para las renovables obtuvo la mayor subvención

Sin salir del municipio tinerfeño, Viceche Solar II, que obtuvo otros 4,77 millones de euros del NG, cuenta con 8,67 megavatios de potencia en el apartado de generación y 6,94 megavatios en el almacenamiento.

También el hidrógeno

El segundo proyecto más valorado en función de la cuantía recibida fue la planta fotovoltaica El Matorral que Enel Green Power ha lanzado en San Bartolomé de Tirajana. Obtuvo 5,69 millones de euros y prevé una potencia de generación de 9,32 megavatios y 10,37 megavatios para almacenamiento.

También las plantas de producción de hidrógeno verde están presentes entre las adjudicatarias. El proyecto del Parque Tecnológico de Energía Solar de Gran Canaria recibió 3,94 millones de euros y promete crear más de 500 puestos de trabajo para construir su primera fase sobre 400.000 metros cuadrado también en San Bartolomé de Tirajana. El consorcio lo forman empresas industriales como Firgas o Arehucas, hoteleras como Lopesan, agrícolas como Bonny, y hasta están presentes Global y la UD Las Palmas.