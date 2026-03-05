La morosidad en el alquiler en España se dispara en 2025: la deuda media supera los 8.400 euros

El impago en el alquiler en España continúa creciendo y se ha convertido en uno de los principales retos del mercado inmobiliario. Durante 2025, la deuda media acumulada por los inquilinos que dejaron de pagar su renta alcanzó los 8.489,3 euros, una cifra que equivale aproximadamente a siete mensualidades de alquiler.

Los datos reflejan un incremento del 16,5 % respecto al año anterior, según el estudio anual sobre morosidad elaborado por el Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro. Este aumento triplica el registrado en 2024, cuando la deuda media se situó en 7.957,6 euros, con una subida mucho más moderada del 4,23 %.

Detrás de esta evolución se encuentra principalmente el aumento continuado del precio del alquiler, que en 2025 alcanzó una media nacional de 1.184 euros mensuales. Este encarecimiento ha elevado la presión económica sobre los hogares, provocando que cada vez más familias tengan dificultades para cumplir con el pago de la renta.

Los investigadores advierten que el sistema se encuentra en una situación de fuerte tensión, ya que el esfuerzo financiero que deben realizar los inquilinos para acceder a una vivienda en alquiler se acerca a niveles considerados críticos.

Un mercado tensionado por el aumento del precio del alquiler

El informe sobre la situación de la morosidad en el alquiler en España identifica un patrón claro: el aumento de los impagos está directamente vinculado con el encarecimiento sostenido de las rentas.

El estudio concluye que 2025 consolida una tendencia de crecimiento significativo en la deuda del alquiler, impulsada por dos factores principales:

El incremento del precio medio de las viviendas en alquiler

La saturación de la capacidad de pago de los inquilinos

Actualmente, el esfuerzo económico medio destinado al alquiler se sitúa en torno al 34 % de los ingresos del hogar, aunque en algunas provincias supera el 40 %. Estos porcentajes superan ampliamente las recomendaciones habituales de organismos internacionales, que sitúan el umbral de sostenibilidad en torno al 30 % de los ingresos.

Este escenario ha provocado un cambio en el comportamiento del impago. Según el análisis del Observatorio, los retrasos puntuales que antes podían resolverse en pocos meses están evolucionando hacia deudas sostenidas en el tiempo, debido a que muchos hogares ya no pueden asumir las rentas actuales.

En otras palabras, la morosidad ya no responde solo a situaciones puntuales, sino que refleja una dificultad estructural para afrontar el coste de la vivienda.

Cataluña, Madrid y Baleares lideran las deudas por alquiler

El informe también revela una clara concentración geográfica del problema, especialmente en aquellas regiones donde el mercado del alquiler presenta mayor tensión entre oferta y demanda.

Las comunidades autónomas con mayor deuda media por impago en 2025 son:

Cataluña: 11.619,9 euros

11.619,9 euros Comunidad de Madrid: 10.420,4 euros

10.420,4 euros Islas Baleares: 10.354,4 euros

Estas tres comunidades son las únicas que superan la barrera de los 10.000 euros de deuda media, lo que evidencia el fuerte impacto del encarecimiento del alquiler en los territorios con mayor presión inmobiliaria.

En estos mercados, el precio de la vivienda en alquiler ha crecido de forma sostenida en los últimos años debido a factores como:

el aumento de la demanda urbana

la escasez de oferta disponible

la presión del turismo en determinadas zonas

el incremento de los costes de financiación y construcción

Como resultado, el alquiler se ha convertido en uno de los principales gastos para los hogares, aumentando el riesgo de morosidad.

Las regiones con menor morosidad

En el extremo contrario se sitúan las comunidades donde el precio de la vivienda es tradicionalmente más bajo y, por tanto, la deuda media por impago resulta significativamente menor.

Las regiones con menor morosidad registrada en 2025 son:

Extremadura: 3.403,2 euros

3.403,2 euros La Rioja: 4.098,7 euros

4.098,7 euros Castilla y León: 4.411,6 euros

Aunque todas las comunidades autónomas experimentaron aumentos en los niveles de deuda, la cuantía sigue siendo muy inferior a la registrada en los grandes mercados urbanos.

El informe subraya que estas diferencias responden en gran medida a la disparidad en los precios del alquiler entre territorios, lo que reduce la presión financiera sobre los inquilinos en aquellas zonas con viviendas más asequibles.