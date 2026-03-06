Los canarios ganadores de algún premio de la Lotería de Navidad tienen hasta este día de marzo para cobrarlo
Loterías y Apuestas del Estado establece un plazo máximo de tres meses para recibir la cantidad que ganaste en el sorteo más importante del año, y queda un mes para que acabe el de la Lotería del Niño
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebró hace varios meses, pero aún hay miles de personas que han ganado un premio y no lo han reclamado por diversos motivos. Estos afortunados deben canjear su décimo antes de que termine el mes, ya que la ley de la Lotería establece un plazo máximo para cobrar el premio, que vence en marzo. Por otro lado, quienes hayan ganado la Lotería del Niño aún pueden esperar un poco más para reclamar su premio.
Cada año, miles de premios menores tardan semanas en cobrarse porque muchos jugadores olvidan comprobar sus décimos o los guardan durante meses. Los ganadores de la Lotería de Navidad deben prestar atención al calendario.
Estas ganancias del sorteo celebrado el 22 de diciembre de 2025 solo pueden cobrarse durante tres meses, por lo que el plazo finaliza el 22 de marzo de 2026.
Esto significa que quienes todavía conserven un décimo premiado tienen los últimos días para cobrarlo, ya que una vez superada esa fecha el derecho al premio caduca definitivamente y el dinero vuelve al organismo público que gestiona el sorteo. La normativa es clara, pasado el plazo de tres meses, el premio ya no puede reclamarse.
¿Cómo se cobran los premios que reparte la Lotería de Navidad?
El sorteo reparte millones de euros en diferentes categorías. Estas son las cantidades principales por cada décimo jugado:
- Primer premio o “El Gordo”: 400.000 euros
- Segundo premio: 125.000 euros
- Tercer premio: 50.000 euros
- Cuartos premios: 20.000 euros
- Quintos premios: 6.000 euros
A estos se suman otros premios menores como la pedrea (100 euros), el reintegro de 20 euros o diferentes terminaciones y aproximaciones.
El lugar donde se puede retirar el dinero depende de la cuantía del premio
Los premios inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier administración de loterías. El pago se puede recibir en efectivo o mediante Bizum y no es necesario acudir al punto donde se compró el décimo.
Por otro lado, los premios iguales o superiores a 2.000 euros solo se pueden cobrar en entidades bancarias autorizadas. Actualmente, los pagos se gestionan en BBVA y CaixaBank. El dinero se entrega mediante transferencia bancaria o cheque y es necesario presentar DNI y el décimo original.
¿Qué parte del premio se queda Hacienda?
Los premios de lotería también están sujetos a fiscalidad, aunque solo a partir de cierta cantidad. La norma actual establece que los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos. A partir de esa cifra se aplica una retención del 20%. Esto significa que el dinero que finalmente recibe el ganador es:
- El Gordo (400.000 €): 328.000 euros netos.
- Segundo premio (125.000 €): 108.000 euros netos.
- Tercer premio (50.000 €): 48.000 euros netos.
Los premios inferiores a 40.000 euros, como los cuartos o quintos premios, se cobran íntegros.
Si el décimo premiado está dañado, no debe intentarse cobrar directamente en el banco. En ese caso hay que acudir a una administración para que lo envíe a Loterías y Apuestas del Estado, que verificará su autenticidad antes de autorizar el pago.
El plazo del Sorteo del Niño acaba en abril
Además del sorteo navideño, muchos jugadores también participan en el Sorteo Extraordinario de El Niño, celebrado cada año el 6 de enero. En Canarias, varios afortunados disfrutaron de la alegría que era gritar que su número había sido cantado por uno de los niños.
En este caso, las normas para cobrar los premios son idénticas, aunque cambian las cantidades y el plazo final. La fecha límite para cobrar es el 6 de abril de 2026.
Por lo tanto, los ganadores del Niño todavía tienen un mes más para reclamar su dinero.
