Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy viernes en tu municipio

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 tiene la Gasolina 98 a 1,169€ el litro. También puedes optar por la estación CANARY GREEN CORNER, SL, de Moya en la isla de Gran Canaria, Calle Padre Claret 27, con la Gasolina 98 a 1,176€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, tiene el gasoil a 0,999€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL, S.L., CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,999€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, viernes 6 de marzo, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio PLENERGY, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la Gasolina 95 está a 1,015€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,015€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112, a 1,169€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY GREEN CORNER, SL en Calle Padre Claret 27 de Moya a 1,176€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 0,999€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en Las Palmas de Gran Canaria a 0,999€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,015€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 1,015€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PCAN ARRIETA de Carretera General del Norte km 16,1 en el municipio de Haría a 1,159€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en Arrecife a 1,189€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,269€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SHELL ARRECIFE II en Calle León y Castillo 194 de Arrecife a 1,298€ el litro.

La estación PCAN ARRIETA de Carretera General del Norte km 16,1 en el municipio de Haría es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,159€ el litro, seguida por la estación PCAN de Calle San Blas 15 del municipio de Tías a 1,184€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,059€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,059€ el litro en PLENERGY en CALLE REAL, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,240€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,285€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy viernes 6 de marzo, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,139€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE REAL, 22, a 1,139€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PLENERGY del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 ofrece hoy, viernes 6 de marzo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,015€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, donde encontrarás a 1,169€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 ofrece el gasoil a 0,999€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 0,999€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,180€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,197€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La estación de servicio H2EXAGON JINAMAR de AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 ofrece el gasoil a 1,129€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,148€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

La estación H2EXAGON JINAMAR del municipio de Telde en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 ofrece hoy, viernes 6 de marzo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 1,148€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Noticias relacionadas

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [06/03/2026 8:08:03]