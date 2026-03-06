La guerra en Irán encarece un 6% el precio de los combustibles en Canarias en solo una semana

La subida de los carburantes ya se empieza a notar en el bolsillo de los canarios. Y con fuerza. Ha bastado con una semana de guerra en Irán para que los combustibles se hayan encarecido en las Islas alrededor de un 6% de promedio –poco más o menos en función del tipo de carburante: gasolina 95, gasolina 98, gasoil–.

En un mundo interconectado, lo que sucede en el extremo opuesto del planeta repercute, de algún modo, en los países del otro extremo. En medio de la incertidumbre sobre el desenlace de la guerra que comenzó con el bombardeo coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán, seguido por la rápida respuesta de los ayatolás, la mirada está puesta en el estrecho de Ormuz –uno de los puntos clave para la economía global– y en cómo este conflicto impactará en el precio del carburante. Aunque pequeña, esta vía marítima es de vital importancia, ya que por ella circula una quinta parte del petróleo mundial.

El tráfico en el estrecho de Ormuz

Los datos de seguimiento marítimo indican que los volúmenes de tránsito a comienzos de marzo cayeron más de un 80% en comparación con la media anual. En línea con la ley básica de la economía: cuando la oferta disminuye, los precios tienden a subir. De esta manera, el repunte en el precio del petróleo, impulsado por el temor a posibles interrupciones en el suministro global, ha reactivado la presión alcista sobre la gasolina y el diésel después de varios meses de descensos.

Pero, ¿cómo se ve reflejado en los precios en las gasolineras de Canarias? Pues desde el comienzo del conflicto, el 28 de febrero, la gasolina de 95 –la más consumida en España– se ha encarecido, de media, un 5,3%, mientras que el gasóleo ha experimentado un incremento del 6,7%. Esta tendencia alcista marca el punto más alto del año hasta la fecha y sitúa el precio del gasoil por encima del de la gasolina. En términos absolutos, el precio de la gasolina 95 en el Archipiélago se encontraba en 1,1815 euros por litro y, una semana después, subió a 1,2445 euros. Por su parte, el gasóleo estaba en torno a 1,1745 euros el litro y, siete días después, se incrementó a 1,2535 euros. Esta situación, en la que el precio del gasoil supera al de la gasolina, no ocurría desde finales de 2022. Ese año, marcado por la invasión rusa a Ucrania, provocó una disrupción generalizada en los suministros, lo que llevó a un aumento de la inflación de más del 10%.

De Ucrania a Oriente Próximo

En aquel contexto, en apenas cinco días, el coste de cada litro de gasolina subió diez céntimos, lo que generó malestar en las estaciones de servicio de todo el Archipiélago y llevó a una reducción en el consumo. En la actualidad, el estallido de un nuevo conflicto con uno de los principales países exportadores de petróleo involucrado ha provocado un aumento de seis céntimos por litro en la gasolina y de ocho en el gasoil –siempre en cifras promedio– en tan solo siete días.

Por eso, si Canarias se mantiene como una de las comunidades autónomas con los precios más bajos en combustible no se debe, claro, a su aislamiento del conflicto, sino a su régimen fiscal diferenciado. En lugar de estar gravado con el 21% del IVA, en Canarias se aplica un IGIC con tipos mucho más reducidos –del 0% en La Palma–. Además, el Archipiélago no aplica el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH). Como consecuencia, los precios de los combustibles en las Islas –los que paga el consumidor final, que no el coste total– suelen ser más bajos.

La Organización de Consumidores y Usuarios calcula que el efecto de la guerra podría trasladarse al consumidor en 15 días

Es por ello que la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha pedido al Gobierno una reducción temporal de los impuestos que gravan los combustibles que sirva para contener la escalada de precios que estos productos vienen experimentando en la última semana a consecuencia del conflicto en Irán. La gran patronal propone las alternativas de una reducción del IVA del 21% al 10% en los combustibles de automoción o una reducción temporal del 50% en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) aplicado al gasóleo para compensar la recaudación extra por IVA derivada de los altos precios. Es decir, unas medidas que no afectarían al encarecimiento de precios que está experimentando ahora Canarias por su régimen fiscal diferenciado, que ya exime del pago de estos tributos.

Noticias relacionadas

Entonces, ¿qué cabe esperar? Aunque es pronto para predecir un desenlace en el conflicto de Irán, lo que sí se puede sospechar es el comportamiento del precio de los combustibles. Tomando como base sucesos anteriores similares, la OCU calcula que el efecto de la guerra podría trasladarse al consumidor, al máximo, en unos 15 días. Y pone de ejemplo el inicio de la guerra de Ucrania, cuando la subida llegó a las estaciones de servicio en apenas diez días. Además, según el efecto cohete-pluma, los precios del combustible ascienden rápidamente –como lo hace un cohete–, pero se reducen mucho más lentamente, como una pluma.