El Ministerio de Vivienda lo hace oficial: el Gobierno será tu avalista cuando pidas una hipoteca para comprarte una casa en Canarias

El Gobierno de España se ofrece como avalista para los canarios que no puedan hacer frente a la parte de la hipoteca que no cubre el banco. De este modo, los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos podrán beneficiarse de una de las ayudas más relevantes del Ministerio de Vivienda, que espera beneficiar a miles de personas.

Comprar una vivienda es cada vez más difícil para muchos jóvenes y familias en España, sobre todo por el ahorro inicial que exigen los bancos. Para intentar facilitar el acceso a la vivienda, el Gobierno ha puesto en marcha un programa de avales que permite financiar hasta el 100% del precio del inmueble.

Europa Press

La medida funciona a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que actúa como el garante del préstamo. Gracias a esto, el Estado avala hasta el 20% de la hipoteca, lo que permite que el banco conceda el préstamo completo sin exigir ese ahorro previo al comprador.

¿Cómo funciona el aval ICO del Gobierno para comprar vivienda?

En la mayoría de hipotecas, los bancos solo financian hasta el 80% del valor de la vivienda. Esto obliga al comprador a aportar de su bolsillo el 20% restante, además de otros gastos de compra. Con el nuevo sistema de avales, el Estado cubre ese porcentaje:

El banco puede conceder hasta el 100% del valor de la vivienda .

. El Gobierno avala hasta el 20% del préstamo .

. El aval puede llegar al 25% si la vivienda tiene buena eficiencia energética .

. El comprador sigue pagando la hipoteca completa al banco.

Los interesados deben saber que el Estado no presta el dinero directamente ni financia la vivienda. Lo que hace es actuar como avalista para dar más seguridad a la entidad financiera.

Los jóvenes y algunas familias son los destinatarios de la ayuda

El programa está pensado para facilitar la compra de vivienda a quienes tienen ingresos estables pero no han podido ahorrar el dinero necesario para la entrada. Los principales beneficiarios son:

Jóvenes menores de 35 años.

Familias con menores a cargo, aunque superen esa edad.

Los interesados en solicitar este aval ICO tienen que estar dentro de estos límites económicos:

Ingresos máximos de 37.800 euros brutos al año por persona.

por persona. Si se compra en pareja, el límite sube a 75.600 euros .

. El patrimonio del solicitante no puede superar 100.000 euros .

. La vivienda debe destinarse a residencia habitual .

. El comprador debe haber residido en España al menos dos años.

Para pedir este aval debes acudir a los bancos que participan en el programa, y allí indicar que quieren utilizar el aval público; el banco estudia la solvencia y los ingresos del solicitante y ya decide si se aprueba, y si el Estado avala parte del préstamo.

La lista de entidades financieras participantes incluye a la mayoría de bancos de España. El programa de avales hipotecarios tiene un plazo limitado, aunque recientemente se ha ampliado.

Los interesados pueden solicitar esta ayuda hasta el 31 de diciembre de 2027, salvo que se agote antes el presupuesto destinado a este sistema de garantías.

El gasto que sigue siendo obligatorio pagar

Aunque el aval permite financiar el 100% del precio de la vivienda, hay un gasto que el comprador debe seguir afrontando. Los bancos no financian los impuestos ni los gastos de compraventa, que incluyen:

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o IVA

Notaría

Registro de la propiedad

Gestoría

Esto significa que los compradores todavía necesitan tener ahorrado entre el 8% y el 12% del valor de la vivienda para cubrir estos costes iniciales.