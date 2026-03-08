El precio de la gasolina y diésel hoy domingo: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para llenar tu vehículo hoy, domingo 8 de marzo, con Gasolina 98, la estación CANARY GREEN CORNER, SL de Moya en la isla de Gran Canaria, Calle Padre Claret 27, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,176€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,180€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,039€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la Gasolina 95 está a 1,039€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Antigua, isla de Fuerteventura, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46. Allí tiene un precio de 1,097€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en Antigua, isla de Fuerteventura, CALLE REAL, 22, donde el precio del Gasóleo A es de 1,097€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio CANARY GREEN CORNER, SL de Calle Padre Claret 27 en el municipio de Moya a 1,099€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 en Las Palmas de Gran Canaria a 1,129€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Moya, en la estación de servicio CANARY GREEN CORNER, SL en Calle Padre Claret 27, a 1,176€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 de Las Palmas de Gran Canaria a 1,180€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,039€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 1,039€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,289€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Yaiza, Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, en la ESTACION PLAYA BLANCA, que está a 1,299€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy domingo 8 de marzo, está en Tías, Calle San Blas 15, en la estación PCAN, donde está a 1,184€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, a 1,189€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,189€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,189€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,240€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,285€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, domingo 8 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,139€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PLENERGY, en CALLE REAL, 22, donde el litro está a 1,139€.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,097€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,180€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,197€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PLENERGY, en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde está a 1,039€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 1,039€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la estación de servicio PLENERGY ofrece el diésel a 1,129€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,129€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Telde

La estación de servicio FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 ofrece el gasoil a 1,196€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,197€ el litro en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, domingo 8 de marzo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,148€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,180€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,197€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Las Palmas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [08/03/2026 8:11:10]