Renfe lanza su propio 'Flightradar': una web que permite ver en tiempo real la ubicación y el retraso de los trenes

Más transparencia y mejor servicio al pasajero y al ciudadano. Desde esta semana es posible seguir en tiempo real todos los trenes de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia que Renfe tiene circulando por toda España. La compañía pública lanza así su propia versión de Flightradar o Marine Traffic, los portales de referencia en aviación y náutica.

La dirección de la misma es tiempo-real.largorecorrido.renfe.com y muestra las líneas, estaciones y trenes en toda la red que opera Renfe en España, sur de Francia y Portugal, en este caso con el Tren Celta. En ellos se detalla el tiempo de retraso sobre la hora prevista, el restante a las siguientes paradas o la accesibilidad del convoy.

Se trata del segundo portal. Aunque no tiene todas las funcionalidades disponibles en Flightradar como el historial de cada servicio o la identificación del tren utilizado en cada uno de ellos, se trata de la primera vez que existe en nuestro país una fuente fiable de este tipo. Aunque desde hace una década existe el portal Positrén que incluye mercantes, este utiliza los horarios teóricos de paso y no la ubicación por satélite.

Diferencias de posición de los trenes entre la web de Renfe, con ubicación por satélite, y Positrén, donde no se ven los retrasso / FdV

Más transparencia

En noviembre se puso en marcha una página web idéntica para los servicios de la red de Cercanías y Rodalies, medios que todavía no están disponibles en Vigo y Galicia. Al mismo tiempo se facilitará el acceso a la herramienta situando un código QR en sus trenes para que los usuarios puedan entrar en la página web desde su interior, consultando así la localización de forma simultánea.

"La publicación de este visor supone un avance significativo, ya que proporciona transparencia y certidumbre sobre la ubicación real de los trenes y su puntualidad", destacan desde la compañía presidida por Álvaro F. Heredia. Recientemente también se han comenzado a publicar de forma regular y en abierto las estadísticas de puntualidad de los trenes y datos de incidencias.

Comparativa con Adif

Esta noticia contrasta con la postura adoptada desde el gestor de las líneas. La página web que recogía todas las incidencias que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ocultaba en la red acaba de ser bloqueada, impidiendo así su consulta por parte de pasajeros, ferroviarios o medios de comunicación. Hace una semana FARO denunció que en las líneas que conectan Vigo con el resto de la península había una treintena de Limitaciones Temporales de Velocidad (LTVs)

Así lo constataba la página web elaborada por usuarios desde octubre de 2024 en la que se anotaban 1.072 registros en 1.500 kilómetros de vía, siendo la mitad de ellos "críticas" al obligar a reducir a menos de 30 km/h. Desde los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) se añadieron casi 200 nuevas, aunque en el listado todavía no aparecían las de las líneas de Alta Velocidad entre Medina del Campo y Taboadela y Ourense y Santiago.

Noticias relacionadas

Desde la plataforma Dignitat a las Vies denuncian esta situación como "un acto de paternalismo inaceptable que aleja al Estado español de los estándares europeos" "A pesar de no haber recibido ninguna notificación oficial, el acceso a la web ya ha sido bloqueado, al menos parcialmente, y tenemos la creencia de que se ha instado una orden judicial contra nuestro dominio bajo el argumento de que la información sobre las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) es "sensible", relatan en su portal. "Conocer el estado de la infraestructura no solo ayuda al usuario a entender los retrasos crónicos, sino que es la única vía para constatar, con datos en la mano, que las vías por las que circulamos cada día son seguras", añaden en el mensaje que ha sustituido a la información presente.