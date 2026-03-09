Europa refuerza puertos, navieras y astilleros ante la competencia de China

La Comisión Europea tomó cartas en el asunto esta semana pasada para reforzar sus puertos, navieras y astilleros ante la competencia exterior -sobre todo de China-, los conflictos bélicos y las tensiones geopolíticas creadas a raiz de la batalla comercial y los aranceles impuestos por el presidente de EE UU, Donald Trump. El Ejecutivo comunitario se encuentra en medio de tremendas tensiones globales y Bruselas ha presentado la nueva estrategia de la estructura portuaria y a la vez el nuevo plan industrial marítimo con el foco puesto en el impulso a la parte militar de los puertos y también con la idea de proteger, dicen, el 74% del comercio, que es el porcentaje que llega al territorio comunitario a través del mar.

"Europa es un continente marítimo, con la mayor área marítima colectiva del mundo. Su sector de fabricación marítima es un líder mundial en construcción naval de alta gama y en tecnologías avanzadas. El sector del transporte por mar también es un proveedor líder de servicios a nivel mundial, representando más de un tercio del tonelaje mundial en todos los segmentos", explica la Comisión Europea en su comunicado.

De acuerdo con los datos del Ejecutivo comunitario, la UE lidera la producción de buques de alta tecnología, fabricando el 97 % de los cruceros del mundo y el 67 % de los rompehielos. Sin embargo, la Comisión advierte de que, sin un plan de renovación, en dos décadas Europa perdería la capacidad de construir sus propios barcos, abriendo la puerta a que Asia pase a dominar la flota mundial.

Vigilará la propiedad extranjera de los recintos y apoyará las infraestructuras marítimas

Esta fragilidad industrial contrasta con la relevancia económica de los puertos europeos, que canalizan el 74% del comercio exterior de la UE, gestionando cada año 3.400 millones de toneladas de mercancías y cerca de 395 millones de pasajeros. Aun así, Bruselas considera imprescindible acelerar su innovación, digitalización e integración con otras infraestructuras de transporte para sostener su competitividad.

Financiación

Las propuestas, que requerirán el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) para ver la luz, prevén movilizar instrumentos de financiación ya existentes como el ‘Mecanismo Conectar Europa’ o el ‘Fondo de Innovación’, además del futuro Fondo Europeo de Competitividad, sujeto a las negociaciones de un nuevo presupuesto de la UE.

Para garantizar la aplicación efectiva de las estrategias, la Comisión Europea creará un Consejo de Alto Nivel de Industrias Marítimas y Puertos, presidido por el comisario europeo responsable y los vicepresidentes ejecutivos pertinentes. También contempla una dimensión de defensa y doble uso, con medidas para ampliar la capacidad industrial naval y desarrollar un mecanismo de apoyo a ferris de doble uso (civil y militar), según los documentos publicados por el Ejecutivo.

Infraestructuras

Junto a la estrategia industrial marítima, la Comisión ha presentado una ‘Estrategia de Puertos de la UE’ con la que pretende reforzar la competitividad, sostenibilidad y seguridad de estas infraestructuras, consideradas por el Ejecutivo comunitario como la "columna vertebral" de la economía europea.

La Comisión quiere promover su innovación, digitalización e integración con otras infraestructuras de transporte, además de mejorar la electrificación y la conexión a las redes energéticas de los puertos. También propone elaborar orientaciones sobre la propiedad extranjera de puertos de la UE y sobre la financiación europea y las inversiones en puertos de terceros países, con otro ojo puesto a que, como "puntos clave de entrada y salida", son "objetivos prioritarios" para amenazas externas y grupos criminales organizados.