Fertilizantes, carreteras o vuelos: los daños colaterales del conflicto EEUU-Irán

El conflicto entre Irán, EEUU e Israel acumula ya diez días de duración, y su impacto en los distintos sectores industriales dependientes de los hidrocarburos ya se está haciendo notar. El bloqueo del estrecho de Ormuz, enclave fundamental por el que transita cada día el 20% del petróleo y gas natural licuado (GNL) consumidos a nivel mundial, ha llevado a los precios del crudo a rondar los 100 dólares por barril, con un alza del 25% solo en los últimos cinco días.

Esta realidad ya está haciendo estragos en industrias clave para España, como los fertilizantes, la aviación o el plástico, que desembocarán en un alza generalizada de los precios, que en caso de mantenerse durante el tiempo, contribuirán al repunte de la inflación.

La subida de los fertilizantes perjudica al campo

Para la industria de los fertilizantes, la escalada del conflicto promete consecuencias muy serias, que impactarán de lleno a los agricultores. Según detalla el presidente de la Asociación Comercial Española de Fertilizantes (Acefer), Juan Pardo, el Golfo Pérsico es un enclave de máxima importancia para la fabricación de químicos de los que dependen los fertilizantes. Destaca el papel de la región en la extracción de azufre, usado en la industria para producir ácido sulfúrico.

Además, el suministro de urea, un fertilizante nitrogenado, queda gravemente comprometido, pues Acefer afirma que el 30% de la producción mundial se lleva a cabo en el Golfo. Como pone de manifiesto Pardo, las compañías españolas no tienen entre sus mayores proveedores a los países de la zona, pero sí cuentan con ellos potencias como India, China y el resto de Asia.

Por tanto, dichos países comienzan a optar por dirigir sus miradas hacia proveedores alternativos, como el norte de África, donde se abastece mayormente España. Pardo también ha explicado que ya se puede percibir el impacto de la guerra en los precios. "España compra gran parte de la urea que consume en Egipto. Hace una semana, este material se vendía ya a bordo de un barco aproximadamente por 400 dólares. Hoy en día, ya se ve por 800 dólares", subraya. Sin embargo, Pardo explica que aún no se ha adquirido urea por ese precio, pues por el momento la situación es soportable.

Pese a ello, en caso de que la guerra en Oriente Próximo continúe, los precios de estos productos no dejarán de ascender. Lógicamente, el agricultor se verá obligado a pagar más por sus fertilizantes, lo que repercutirá en el precio de los productos, y, finalmente, en la inflación.

Las obras de carreteras, en duda

La industria de las carreteras es también tremendamente dependiente del petróleo. El betún es un material derivado de la destilación del petróleo ampliamente usado en la pavimentación e impermeabilización de las carreteras. Juan José Potti, presidente ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma) explica que el sector aún no ha notado problemas de suministro, pero sí percibe "incertidumbre y subidas de precio".

Potti recalca que el traslado del precio entre el petróleo y el betún suele ser muy rápido, percibiéndose el efecto del repunte en apenas dos semanas. Estas alzas, explica, afectarán irremediablemente a las obras de carreteras en ejecución. "Impactarán gravemente sobre el equilibrio económico en los contratos, especialmente aquellos firmados sobre precios significativamente más bajos". Pese a esta circunstancia, en España existen ciertos mecanismos de revisión de precios en los contratos públicos que contemplan la evolución de determinados materiales, entre ellos los derivados del betún.

En caso de que el conflicto se prolongue, detalla Potti, será urgente hallar mecanismos que corrijan la situación. "Es un grave problema que desborda ampliamente las condiciones económicas de los contratos cuando se redactaron y que nos obliga a encontrar urgentemente mecanismos de compensación", apostilla.

Los semiconductores sufren

En el caso de los semiconductores, componentes de máxima importancia para la industria de la Inteligencia Artificial (IA), el impacto no es directo, pero sí colateral. El petróleo no cumple un papel directo en la fabricación de estos dispositivos, pues es el silicio el material del que están principalmente compuestos. Sin embargo, las fábricas de chips hacen un uso intensivo de resinas, solventes, polímeros y químicos orgánicos.

Por tanto, la cadena de petroquímicos alimenta en gran medida el proceso de fabricación de chips, por lo que el encarecimiento de la materia prima —en este caso, el crudo— generará un efecto dominó que desembocará en un alza generalizada en los costes de producción de los dispositivos.

Iberia admite subidas en los billetes

Precisamente debido a la subida de los carburantes, uno de los sectores más afectados por el conflicto es el de la aviación. Desde Iberia afirman que monitorizan “de forma constante” la evolución de los precios del petróleo, que en los últimos días ha rebasado la marca de los 100 dólares por barril y se encuentra en máximos de los últimos cuatro años.

La aerolínea reconoce que el combustible representa “una parte muy significativa de los costes operativos de cualquier aerolínea”. “Cuando se producen incrementos relevantes en su precio, inevitablemente tienen impacto en la estructura de costes del sector”.

Por tanto, admiten que parte de ese aumento de los costes terminará trasladándose, en mayor o menor medida, al precio de los billetes, por lo que la compañía aérea española prevé tener que aumentar los precios de los pasajes para capear la crisis en Oriente Medio.