La guerra de Irán hace que el precio del petróleo marque un récord histórico y encarece la gasolina para los conductores canarios

Miles de conductores canarios están notando ya el impacto directo en sus bolsillos de la guerra en Irán. La escalada de tensión en Oriente Medio está provocando un aumento del precio de la gasolina y el diésel, impulsado por el encarecimiento del barril de petróleo, que en los últimos días ha registrado fuertes subidas en los mercados internacionales, marcando récords históricos.

El mercado de la energía está viviendo hoy una jornada histórica. El precio del petróleo se ha disparado hasta superar los 100 dólares por barril, un nivel que no se veía desde las grandes crisis energéticas recientes y que ha provocado una fuerte volatilidad en los mercados.

El barril de petróleo puede subir más

El barril de Brent, referencia en Europa para calcular el valor de la materia prima, llegó exactamente hasta los 110 dólares, unos 95 euros) tras subir más de un 30% en un solo día. El aumento representa el mayor movimiento desde 2020 y refleja el pánico del mercado ante un posible problema global de suministro.

El detonante de este encarecimiento ha sido la escalada del conflicto en Oriente Medio y el bloqueo de una de las rutas donde pasa gran parte de la materia prima, el Estrecho de Ormuz.

Como consecuencia de esto, se dan dos escenarios:

Dificultad para exportar petróleo desde varios países del Golfo.

Recortes de producción forzados en países como Kuwait, Irak o Emiratos Árabes Unidos, al llenarse rápidamente las instalaciones de almacenamiento.

La combinación de ambos factores ha generado temor a una escasez repentina de crudo en el mercado internacional.

De petróleo barato a una crisis energética en semanas

La subida es aún más sorprendente si se observa la evolución del mercado en el último año. Durante gran parte de 2025, el petróleo tenía exceso de oferta gracias al incremento de producción en América y la reactivación de proyectos paralizados.

Evolución del precio del petróleo en el último año / La Provincia

El barril se movía entre 55 y 60 dólares por barril, alcanzando picos de 70 $ durante 2026. Sin embargo, en apenas unas semanas, el mercado ha pasado de prever petróleo barato a temer un problema de suministro mundial.

¿Cómo afecta esta subida a los conductores?

El impacto más inmediato se nota en las gasolineras. Cuando el precio del crudo sube de forma brusca, las compañías petroleras ajustan el precio del combustible para reflejar el coste del petróleo que tendrán que comprar en el futuro.

Esto significa que en los próximos días se producirá esto:

Sube el precio de la gasolina y el diésel. Llenar el depósito del coche será más caro. Los carburantes puedan acercarse a máximos históricos si la crisis se prolonga.

Para los hogares, el efecto es rápido, porque el combustible suele reaccionar en pocos días ante los cambios del petróleo. El petróleo no solo afecta al transporte privado, también a la logística mundial.

El encarecimiento del diésel utilizado por camiones, barcos o aviones sube los costes de transporte de prácticamente todos los productos del supermercado.