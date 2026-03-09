Hacienda lo hace oficial: miles de trabajadores canarios cobrarán más en la nómina de febrero por culpa del IRPF

Los trabajadores de Canarias habrán notado que su nómina de febrero ha sido ligeramente más alta, pero no se debe al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). La razón está en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que en muchas nóminas se han aplicado retenciones más bajas. Así lo explica el experto fiscal José Ramón López, de Tu Blog Fiscal.

Esta bajada del IRPF hace que el salario neto es algo más alto, ya que se han reducido las retenciones aplicadas a las rentas bajas y medias desde el pasado mes de febrero.

Lucía Feijoo Viera

Este ajuste fiscal provoca que las empresas retengan menos dinero cada mes, lo que se traduce en una mayor cantidad que llega al bolsillo del trabajador.

¿Por qué ha subido la nómina de algunos trabajadores?

La subida no se debe a un aumento del sueldo, sino a una reducción del porcentaje de IRPF que se descuenta en la nómina. El trabajador sigue teniendo el mismo salario bruto, pero la empresa aplica una retención menor del impuesto, por lo que el salario neto aumenta ligeramente.

José Ramón López explica que esta modificación afecta sobre todo a quienes tienen ingresos bajos o medios. Según indica, en muchos casos la rebaja supone casi un 1% menos de retención, aunque el cambio exacto depende del salario y de la situación personal de cada trabajador.

El impacto de la rebaja del IRPF no es igual para todos los contribuyentes, ya que depende principalmente de:

El salario bruto anual .

. La situación familiar del trabajador.

del trabajador. Si tiene hijos o ascendientes a cargo .

. Las cotizaciones a la Seguridad Social.

¿Cómo puedo comprobar si la empresa aplica el IRPF correcto?

Los trabajadores canarios pueden comprobar fácilmente si la retención aplicada en su nómina es correcta utilizando la calculadora oficial de la Agencia Tributaria de esta manera:

Seleccionar la opción de cálculo vigente desde febrero. Introducir los datos personales y familiares. Indicar el salario bruto anual. Añadir las cotizaciones a la Seguridad Social, que suelen ser aproximadamente del 6,47% del salario. Consultar el resultado para ver el porcentaje de IRPF que debería aplicarse.

Los expertos recomiendan revisar las retenciones cada vez que se producen cambios fiscales, porque si el porcentaje aplicado por la empresa no es correcto, puede provocar dos situaciones:

Retención demasiado alta: el trabajador cobra menos cada mes de lo que debería, y se lo devolverán en la Renta.

el trabajador cobra menos cada mes de lo que debería, y se lo devolverán en la Renta. Retención demasiado baja: el salario mensual es mayor, pero tendría que pagar más en la Declaración de la Renta.

Por eso, comprobar el cálculo permite asegurarse de que la empresa está aplicando el IRPF correcto desde febrero, y no le debes dinero a Hacienda.