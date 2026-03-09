La subida del alquiler puede aplicarse de golpe tras varios años sin actualizar: qué dice la ley y cómo afecta al inquilino

El alquiler de vivienda en España sigue generando numerosas dudas tanto entre propietarios como entre inquilinos. Uno de los aspectos que más incertidumbre provoca es la actualización anual de la renta y qué ocurre cuando el casero no aplica esa subida durante varios años seguidos.

La legislación establece reglas claras sobre cuándo se puede modificar el precio del alquiler y bajo qué condiciones. Sin embargo, existen situaciones en las que el incremento no se aplica cuando corresponde, lo que abre la puerta a preguntas habituales: ¿se pierde ese derecho con el tiempo? ¿Puede el propietario recuperar esas subidas más adelante?

Según explica el abogado experto en arrendamientos Alberto Sánchez, la respuesta es afirmativa. Si el propietario no actualizó la renta en su momento, puede aplicar una subida acumulada, aunque con límites legales y sin reclamar cantidades atrasadas.

Comprender cómo funciona este mecanismo es fundamental para evitar conflictos y para que ambas partes conozcan qué derechos y obligaciones establece la normativa española.

La actualización del alquiler: lo que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos

El marco jurídico que regula los contratos de arrendamiento en España es la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En su artículo 18 se determina el procedimiento para actualizar la renta durante la vigencia del contrato.

La norma indica que el precio del alquiler solo puede revisarse al cumplirse cada año del contrato, siempre que esta posibilidad haya sido previamente acordada entre las partes.

En otras palabras, el propietario no puede modificar el precio en cualquier momento, sino únicamente cuando se alcanza el aniversario del contrato y bajo las condiciones previamente pactadas.

Además, la ley es clara en un punto fundamental: si el contrato no recoge expresamente la actualización de la renta, esta no puede aplicarse. Esto significa que el precio permanecerá igual durante toda la duración del contrato.

Este detalle resulta clave, ya que muchos inquilinos desconocen que la subida anual del alquiler no es automática, sino que depende de lo firmado en el contrato.

Cuando el propietario no aplica la subida anual

En la práctica, puede ocurrir que el contrato permita actualizar la renta cada año, pero el propietario no ejecute esa subida cuando corresponde.

Las razones pueden ser diversas: un simple descuido, una decisión voluntaria o la falta de comunicación entre las partes. Sea cual sea el motivo, surge la duda de si el propietario pierde ese derecho con el paso del tiempo.

De acuerdo con la interpretación jurídica que se aplica en estos casos, el derecho a actualizar la renta no desaparece inmediatamente, sino que puede ejercerse más adelante dentro de un determinado plazo.

Esto significa que el casero todavía puede aplicar las subidas que no realizó en su momento, aunque no de forma ilimitada.

Subidas acumuladas de hasta cinco años

La posibilidad de aplicar incrementos acumulados no aparece en la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino en el Código Civil, que establece los plazos de prescripción de determinadas acciones legales.

Concretamente, el artículo 1964.2 fija un plazo de cinco años, lo que permite al propietario actualizar la renta teniendo en cuenta los incrementos que deberían haberse aplicado en ese periodo.

Según explica el abogado Alberto Sánchez, esto significa que si el propietario no actualizó el alquiler durante varios años, puede hacerlo posteriormente sumando esas revisiones.

Por ejemplo, si un alquiler debía revisarse cada año según el índice pactado y el propietario no aplicó la subida durante tres años, puede calcular el incremento correspondiente a cada uno de esos años y aplicarlo de forma acumulada.

No obstante, esta posibilidad está sujeta a condiciones muy concretas.