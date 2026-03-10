El Tribunal Supremo lo hace oficial: se limita el uso del Permiso Parental a los padres canarios

Los padres y madres canarios con hijos menores de 8 años han recibido dos noticias importantes sobre el permiso parental. El Tribunal Supremo ha fijado límites en la forma en que puede aplicarse este derecho laboral, aunque también ha reconocido que los días de permiso pueden generar vacaciones para el trabajador en determinadas circunstancias.

El permiso parental de ocho semanas para cuidar a hijos menores de ocho años tiene dos novedades clave este 2026 tras una reciente resolución del Tribunal Supremo. De este modo, se aclaran algunas de las dudas que habían surgido desde la aprobación de esta medida en la legislación laboral española.

Así está el permiso parental de ocho semanas en 2026

El permiso parental es un derecho laboral que permite a los trabajadores ausentarse del trabajo para cuidar a un hijo menor de ocho años. Este año tiene varias características principales:

Permite disfrutar hasta ocho semanas de permiso .

. Puede utilizarse de forma continua o interrumpida .

. Está pensado para el cuidado de hijos menores de ocho años.

No es retribuido, aunque la normativa europea plantea que debería serlo.

Este permiso fue incorporado al Estatuto de los Trabajadores para adaptar la legislación española a la directiva europea sobre conciliación familiar.

Funcionamiento del permiso parental en España / La Provincia / Seguridad Social

El permiso parental no se puede disfrutar por días sueltos

La principal aclaración del Tribunal Supremo afecta a la forma en que los trabajadores pueden utilizar el permiso. La resolución establece que el permiso parental puede disfrutarse en diferentes periodos, pero cada periodo debe tener una duración mínima de siete días. Esto tiene varias consecuencias:

Se puede dividir el permiso en varias semanas separadas .

. Pero no es posible pedirlo por días sueltos .

. El periodo mínimo siempre debe ser una semana completa.

De esta forma, el TS busca evitar interpretaciones que permitían fragmentar el permiso en periodos muy cortos.

El permiso parental genera vacaciones

La otra gran novedad es muy positiva para los trabajadores, porque el juez ha reconocido que el permiso parental sigue generando derecho a vacaciones, igual que ocurre cuando un empleado está trabajando.

El motivo que ha llevado a esta decisión del TS es que durante ese periodo la relación laboral no se extingue, sino que queda suspendida temporalmente. Gracias a esto, el trabajador continúa acumulando días de vacaciones, el tiempo de permiso cuenta a efectos de antigüedad y el contrato sigue vigente mientras dura la ausencia.

Este criterio equipara el permiso parental a otras situaciones de suspensión del contrato en las que el empleado mantiene determinados derechos laborales.

Además, el permiso parental está pendiente una adaptación completa a la normativa europea sobre conciliación, que establece que al menos parte de este permiso debería ser remunerado, algo que todavía no ocurre en España.

Esta podría ser una de las próximas novedades que se introduzcan en las próximas actualizaciones del permiso parental que plantearía el Gobierno.