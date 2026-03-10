Yolanda Díaz confirma que no todos los trabajadores canarios que cobren el SMI recibirán 1.221 euros al mes

Los trabajadores de Canarias ya conocen cuál es el salario mínimo que deben cobrar este año tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anunciada por Yolanda Díaz, pactada con los sindicatos. La cuantía final que recibirán dependerá del tipo de contrato y de cómo pague la empresa el sueldo, ya sea en 14 pagas o prorrateado en 12 mensualidades.

No todos los trabajadores cobrarán los 1.221 euros brutos al mes tras la subida del SMI. La ministra de Trabajo anunció una revalorización del 3,1% respecto a 2025, dentro de la política del Gobierno de actualizar cada año el salario mínimo para mejorar el poder adquisitivo de los empleados y evitar que pierdan capacidad de compra frente a la inflación.

Sin embargo, la cantidad final que recibirá cada trabajador puede variar, ya que depende de factores como la jornada laboral, el tipo de contrato o si el sueldo se paga en 12 o 14 pagas.

Así está el SMI en 2026

La medida se aprobó mediante el Real Decreto 126/2026, que establece además un salario mínimo anual de 17.094 euros brutos. Esto supone un incremento de 518 euros más al año para quienes cobran el salario mínimo a jornada completa.

Muchos trabajadores reciben el salario mínimo con las pagas extraordinarias prorrateadas, es decir, repartidas a lo largo del año en lugar de cobrarlas en verano y en Navidad. En este caso, el sueldo mensual es más alto y no se cobra como se ha anunciado en la mayoría de los medios, aunque el total anual es exactamente el mismo.

Las principales cuantías del SMI en 2026 quedan así:

SMI mensual en 14 pagas: sube de 1.184 € a 1.221 € (+37 €).

sube de 1.184 € a 1.221 € (+37 €). SMI mensual en 12 pagas: pasa de 1.381,33 € a 1.424,50 € (+43,17 €).

pasa de 1.381,33 € a 1.424,50 € (+43,17 €). SMI anual: aumenta de 16.576 € a 17.094 € (+518 €).

aumenta de 16.576 € a 17.094 € (+518 €). SMI diario: pasa de 39,47 € a 40,70 €.

Además, el aumento aprobado tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, por lo que las empresas deben abonar las diferencias correspondientes a los primeros meses del año. Muchos trabajadores habrán notado cómo en su última nómina han recibido un pequeño incremento. Esto se debe al plus que faltaba por cobrar de enero más la revalorización de febrero.

El sueldo mínimo varía según las horas del contrato

Cuando un trabajador tiene un contrato a tiempo parcial, el salario mínimo se calcula de forma proporcional a la jornada completa de 40 horas semanales. Cuanto menos horas trabajes, menos cobrarás. Estas son las cantidades mensuales aproximadas con el SMI de 2026 en 12 pagas:

5 horas semanales: 178,06 € al mes.

178,06 € al mes. 10 horas semanales: 356,13 € al mes.

356,13 € al mes. 15 horas semanales: 534,19 € al mes.

534,19 € al mes. 20 horas semanales: 712,25 € al mes.

712,25 € al mes. 25 horas semanales: 890,31 € al mes.

890,31 € al mes. 30 horas semanales: 1.068,38 € al mes.

1.068,38 € al mes. 35 horas semanales: 1.246,44 € al mes.

1.246,44 € al mes. 40 horas semanales: 1.424,50 € al mes.

Estas cifras corresponden al salario bruto, antes de aplicar cotizaciones a la Seguridad Social o posibles retenciones.

Además, la normativa también establece cuantías específicas para determinados colectivos laborales. Entre ellos destacan:

Empleados del hogar: 9,55 euros por hora trabajada, frente a los 9,26 euros del año anterior.

9,55 euros por hora trabajada, frente a los 9,26 euros del año anterior. Trabajadores eventuales y temporeros: 57,82 euros por jornada legal, aplicable cuando trabajan menos de 120 días para la misma empresa.

El salario mínimo es una referencia muy importante del mercado laboral, ya que influye directamente en los sueldos más bajos y también en numerosos convenios colectivos. Cada actualización como esta impacta en millones de trabajadores de todo el país.