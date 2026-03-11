El BOC lo hace ofical: a partir de ahora necesitas haber residido 12 años en Canarias para acceder a una vivienda social

El Gobierno de Canarias ha implementado un nuevo sistema de adjudicación de viviendas, que, según el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, será "más justo y más objetivo". El objetivo de este sistema es garantizar que sean los residentes más necesitados quienes tengan acceso a la vivienda, eliminando el sorteo que anteriormente se utilizaba para asignar estos recursos tan esenciales.

Las viviendas públicas ya no se repartirán al azar, sino que se basarán en un sistema de puntos que ha creado el Instituto Canario de la Vivienda. Estos varemos contemplan distintas situaciones para asegurar que las propiedades públicas se reparten bien.

12 meses de residencia en Canarias y 5 ininterrumpidos en el municipio donde se solicita la vivienda

Entre los requisitos establecidos en el nuevo decreto se encuentra la residencia continuada en Canarias y en el municipio específico donde se solicita la vivienda pública. De esta forma, se otorga prioridad a los habitantes locales frente a aquellos que provienen de fuera, buscando garantizar que los residentes de la zona tengan acceso preferente a estos recursos.

Requisirtos para pedir una vivienda pública en Canarias / La Provincia / Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias exige que los solicitantes de viviendas protegidas hayan residido al menos 12 años de forma continua en Canarias o 15 años no consecutivos. Además, deben haber vivido en los últimos 5 años en el municipio donde se solicita la vivienda. Este requisito tiene como objetivo pone primero a los vecinos del municipio donde se construyen las promociones.

Sin embargo, se ha establecido una excepción importante para las víctimas de violencia de género, que hayan tenido que abandonar su localidad por razones de seguridad. Estas personas no estarán obligadas a cumplir el requisito de residencia en el municipio.

El Gobierno se reserva cupos para los colectivos

Una de las claves más importantes que tiene la nueva ley es que se han establecido límites para que los más necesitados puedan acceder a una vivienda en función de su situación personal y familiar. Gracias a esto, desde jóvenes hasta ancianos pueden tener su oportunidad de pedir una vivienda pública de esta manera:

Del 5% al 20% para jóvenes menores de 35 años.

Del 5% al 10% para mayores de 65 años.

Del 5% al 10% para personas con movilidad reducida.

Del 5% al 8% para víctimas de violencia de género.

Hasta 1% para emigrantes canarios retornados.

Si quieres acceder a la posibilidad de tener una vivienda pública tendrás que cumplir unos límites de renta que son del 1,5% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), si quieres un alquiler social, y del 2,5% si quieres comprar este inmueble público.

Con estas nuevas condiciones, el Gobierno de Canarias intentará hacer más justo el reparto de vivienda social.